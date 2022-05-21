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內幕／派系未反黃承國　北市主委選戰英系有勝算

▲連續兩屆投入黨部主委選舉的前議員顏聖冠（左），似乎仍舊難敵英系與黃承國系統力推的議員張茂楠（右）。（圖／記者丁上程攝）
▲連續兩屆投入黨部主委選舉的前議員顏聖冠（左），似乎仍舊難敵英系與黃承國系統力推的議員張茂楠（右）。（圖／記者丁上程攝）

記者丁上程／台北報導

2022-05-21 14:28:42

民進黨各縣市黨部主委與黨代表即將在22日進行改選，其中一向是外界關注焦點的北市黨部主委，在現任主委吳怡農宣布不爭取連任後，代表英系參選的現任市議員張茂楠，以及代表正國會的前市議員顏聖冠相繼投入主委選戰，也成了外界關注焦點之一。不過根據地方人士分析，即使顏聖冠連續兩屆參選北市黨部主委，在今年選戰似乎仍舊無勝選希望。

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不願具名的北市基層民代分析指出，現階段來說，代表英系參選的張茂楠，可以說是領先顏聖冠許多。該民代表示，雖然兩人各自代表不同的派系參選，不過其他沒推派參選人的派系，多數都已經往張茂楠這邊靠攏，首要原因除了總統蔡英文是總統及黨主席、英系勢力穩定以外，黃承國於北市的勢力，以及過往張茂楠在市議會中留下的人情，都是各派系議員們考慮的重點之一。

▲民進黨前立委薛凌、前台北市議員王孝維，雙方在競選民進黨北市黨部主委時，不斷互控賄選和抹黑，紛爭愈演愈烈。（圖／NOWnews資料照片、翻攝王孝維臉書）
▲民進黨前立委薛凌、前台北市議員王孝維，雙方在競選民進黨北市黨部主委時，不斷互控賄選和抹黑，紛爭愈演愈烈。（圖／NOWnews資料照片、翻攝王孝維臉書）
「就連上一屆強烈對抗黃承國勢力的綠色友誼連線，這屆都趨於緩和了，顏聖冠是要怎麼選？」另名地方人士指出，上一屆北市黨部主委選舉中，代表綠色友誼連線參選的前立委薛凌，面對代表英系及黃承國系統參選的王孝維，兩人在選戰中殺到刀刀見骨，甚至不得不讓時任黨主席卓榮泰出面宣布喊停，雙方積怨升到最高點。不過這屆卻未見綠色友誼連線積極力挺顏聖冠，恐怕派系態度已經可見一斑。

代表英系參選的張茂楠，一部分也是獲得了黃承國的支持，不過卻未見到綠色友誼連線的強烈反彈。此外據了解，各派系的議員在北市的民進黨員選票中，都具有一定的掌握力，但截至目前為止，就連顏聖冠所屬的正國會派系，都沒有強勢發動固票的相關行動，由此可知張茂楠已握有某個程度上的勝算。

▲民進黨中常委、前北市黨部主委黃承國，7日下午陪同主委登記參選人吳怡農，到台北市議會拜會民進黨團議員。（圖／記者丁上程攝,2021.1.7）
▲民進黨中常委、前北市黨部主委黃承國，曾陪同時任主委登記參選人吳怡農，到台北市議會拜會民進黨團議員。（資料照／記者丁上程攝,2021.1.7）
而另名地方里長向記者透露，在投票日前，兩名參選人的拉票動作也有所差異。里長出身的張茂楠相當了解地方樁腳的運作模式，雖然所屬是松山信義區的市議員，但在拜訪樁腳時從來沒有因為選區而有所限制，甚至還會帶著自己女兒，也就是將在今年接棒參選議員的張文潔一同拜訪，也讓地方里長不得不直呼「就連不是自己選區的地方，也會帶著自己女兒一起拜訪，不得不佩服張茂楠拜會地方的經驗與實力。」

▲民進黨台北市議員張茂楠在英系議員、議員擬參選人的力挺下，12日上午前往北市黨部登記參選黨部主委。（圖／記者丁上程攝，2022.04.12）
▲民進黨台北市議員張茂楠在英系議員、議員擬參選人的力挺下，12日上午前往北市黨部登記參選黨部主委。而一旁陪同登記參選的，除了英系的議員候選人外，接棒參選張茂楠席次的女兒張文潔也隨侍在側。（資料照／記者丁上程攝，2022.04.12）
而顏聖冠方面，雖然在登記參選初期，外界形容是挾著「反黃承國、英系勢力」的各派系支持，再度挑戰主委大位，不過時至今日，未見到跨派系的議員或是參選人現身支持。知情人士指出，這屆主委選舉「選氣」相對冷淡，黨內各個派系至今也都沒有進行強力動員，22日的投票結果，恐怕已經可以預期。

另一名不願具名的民進黨議員也分析，張茂楠除了因為是里長出身，草根性相當強以外，且背後代表的是黃承國與英系的勢力，至今在北市還是能達到「喊水會結凍」的效果；反觀顏聖冠前一屆參選主委，卻又在最後時刻退選，「就連所屬正國會派系的議員們，其實也不是很買她的帳。」該議員更暗示性指出「無論是當時的退選，還是2022年議員選戰，顏聖冠可以說是『風往哪吹，她往哪倒』的最佳範例。」

▲民進黨前台北市議員顏聖冠，4日上午登記參選民進黨北市黨部主委。顏聖冠受訪時強調，自己已經拜會過很多黨內派系大老，都相當支持她參選。（圖／記者呂炯昌攝,2021.1.4）
▲曾於上一屆2020年時參選北市黨部主委的台北市前議員顏聖冠，在選戰最後階段，也出面宣布退出主委選戰。（資料照／記者呂炯昌攝）

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