內幕／派系未反黃承國　北市主委選戰英系有勝算

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「就連上一屆強烈對抗黃承國勢力的綠色友誼連線，這屆都趨於緩和了，顏聖冠是要怎麼選？」另名地方人士指出，上一屆北市黨部主委選舉中，代表綠色友誼連線參選的前立委薛凌，面對代表英系及黃承國系統參選的王孝維，兩人在選戰中殺到刀刀見骨，甚至不得不讓時任黨主席卓榮泰出面宣布喊停，雙方積怨升到最高點。不過這屆卻未見綠色友誼連線積極力挺顏聖冠，恐怕派系態度已經可見一斑。
代表英系參選的張茂楠，一部分也是獲得了黃承國的支持，不過卻未見到綠色友誼連線的強烈反彈。此外據了解，各派系的議員在北市的民進黨員選票中，都具有一定的掌握力，但截至目前為止，就連顏聖冠所屬的正國會派系，都沒有強勢發動固票的相關行動，由此可知張茂楠已握有某個程度上的勝算。
而另名地方里長向記者透露，在投票日前，兩名參選人的拉票動作也有所差異。里長出身的張茂楠相當了解地方樁腳的運作模式，雖然所屬是松山信義區的市議員，但在拜訪樁腳時從來沒有因為選區而有所限制，甚至還會帶著自己女兒，也就是將在今年接棒參選議員的張文潔一同拜訪，也讓地方里長不得不直呼「就連不是自己選區的地方，也會帶著自己女兒一起拜訪，不得不佩服張茂楠拜會地方的經驗與實力。」
而顏聖冠方面，雖然在登記參選初期，外界形容是挾著「反黃承國、英系勢力」的各派系支持，再度挑戰主委大位，不過時至今日，未見到跨派系的議員或是參選人現身支持。知情人士指出，這屆主委選舉「選氣」相對冷淡，黨內各個派系至今也都沒有進行強力動員，22日的投票結果，恐怕已經可以預期。
另一名不願具名的民進黨議員也分析，張茂楠除了因為是里長出身，草根性相當強以外，且背後代表的是黃承國與英系的勢力，至今在北市還是能達到「喊水會結凍」的效果；反觀顏聖冠前一屆參選主委，卻又在最後時刻退選，「就連所屬正國會派系的議員們，其實也不是很買她的帳。」該議員更暗示性指出「無論是當時的退選，還是2022年議員選戰，顏聖冠可以說是『風往哪吹，她往哪倒』的最佳範例。」