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南部飆34度！週日「滯留鋒」雨彈來襲　影響最劇時機點曝

▲中央氣象局指出，今（20）日受到南方雲系影響，臺灣南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。（示意圖／NOWnews資料照）
▲中央氣象局指出，今（20）日受到南方雲系影響，臺灣南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-05-20 06:37:12

中央氣象局指出，今（20）日受到南方雲系影響，臺灣南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有零星短暫陣雨，澎湖、金門及馬祖為多雲的天氣；目前屏東縣正在下大雨，氣象局發布豪雨特報與大雷雨即時訊息，民眾要特別留意。

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根據中央大學大氣系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄中表示，今晨觀測資料顯示，巴士海峽有對流雲逼近台灣南部，伴隨強降水回波及閃電，屏東有大雷雨。

今晨截至4：53本島各平地最低氣溫大多在20至22度之間〔北部(基隆七堵區)20.2度，中部(台中清水區)21.5度，南部(高雄內門區)22.4度，東部(花蓮壽豐鄉)19.8度〕。

吳德榮說，最新(19日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天南來水氣增多，大氣不穩定，南部及東半部有局部陣雨或雷雨，中部以北近山區午後亦有局部陣雨或雷雨的機率，各地白天舒適微熟、早晚稍涼；今日各區平地氣溫：北部20至30度，中部22至34度，南部22至34度，東部20至32度。

吳德榮表示，明（21）日大氣仍不穩定，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨；下週日至週四(22至26日)「滯留鋒」再度調整回台灣附近南北徘徊，雖然下週日、一「滯留鋒」結構比較鬆散，仍有激發「對流胞」的機率；其影響範圍相對較小、時間較短，且以午後的機率較高。

下週二至週四「滯留鋒」結構比較紮實，發展「對流胞」的機率更為提高，影響範圍亦擴大；應注意「對流胞」所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)。期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨時則氣溫略降、稍轉涼。

吳德榮指出，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，期末27日至29日「滯留鋒」仍在台灣附近徘徊，強降雨的威脅還存在；其他國家(美、加)模式的最新模擬亦顯示，也未脫離多雨的型態，但其間有不小的差異，應繼續觀察。（編輯：孫唯容）

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