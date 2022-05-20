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白沙屯媽起駕！數萬人簇擁「粉紅超跑」長征　擠爆台1線

▲苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖南下進香活動，在今（20）日凌晨1點45分正式起駕，數萬名信眾簇擁「粉紅超跑」展開8天7夜長征。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）
▲苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖南下進香活動，在今（20）日凌晨1點45分正式起駕，數萬名信眾簇擁「粉紅超跑」展開8天7夜長征。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）

編輯中心/綜合報導

2022-05-20 07:18:35

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖南下進香活動，在今（20）日凌晨1點45分正式起駕，數萬名信眾簇擁「粉紅超跑」展開8天7夜長征，徒步遶境到雲林縣北港朝天宮；面對嚴峻疫情，今年仍有高達9萬894人報名進香，創下歷史新高，深夜塞爆台一線。

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▲苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖南下進香活動，在今（20）日凌晨1點45分正式起駕。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權提供）
▲苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖南下進香活動，在今（20）日凌晨1點45分正式起駕。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權提供）
昨（19）晚深夜就有人潮湧入苗栗，拱天宮越夜越熱鬧，儼然成為不夜城，拱天宮管理委員會主委洪文華，陪同內政部長徐國勇、苗栗縣長徐耀昌、雲林縣長張麗善等人完成登轎團拜行禮後，在今天凌晨1點15分，共同扶持媽祖聖像，眾人更高喊「進喔！進喔！」聲中完成登轎，並與原先預計的凌晨2點15分，提早半個小時出發，展開8天7夜的進香之旅。

▲苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖南下進香活動，在今（20）日凌晨1點45分正式起駕。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權提供）
▲苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖南下進香活動，在今（20）日凌晨1點45分正式起駕。（圖／白沙屯媽祖網路電視台授權提供）
鑾轎在鑼聲中與眾人簇擁下，在廟埕三進三退後啟行，引領香燈腳開始往南行，所經之處鞭炮聲四起，數萬名信眾有的人徒步，有的人開車，或是親朋好友相約乘坐大型遊覽車，一同前往進香，塞爆台一線。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香活動傳承約200年歷史，來回近400公里徒步進香且行進路線不固定，全由媽祖鑾轎引領，白沙屯媽祖的鑾轎頂為粉紅色，加上行進速度快，也有「粉紅超跑」的美名。

白沙屯媽祖遶境在2008年登錄為苗栗縣民俗無形文化資產，2010年由行政院文建會（文化部前身）指定為國家重要民俗，2013年入選內政部「台灣宗教百景」之一。（編輯：孫唯容）

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