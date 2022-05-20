COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台股早盤漲逾130點　電金加溫、鋼鐵與航運也夯

▲台北股市20日開盤漲41.6點，加權股價指數以16061.92點開出，早盤漲130點以上，來到16152點，漲幅0.7%。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市20日開盤漲41.6點，加權股價指數以16061.92點開出，早盤漲130點以上，來到16152點，漲幅0.7%。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-05-20 09:38:432022-05-20 09:41:24

美國初請失業金人數與費城製造業指數等經濟數據不佳，引發市場對經濟成長的擔憂，使美股四大指數昨（19）日皆走跌。日韓股市今（20）日早盤漲1%左右，台北股市開盤漲41.6點，加權股價指數以16061.92點開出，早盤漲130點以上，來到16152點，漲幅0.7%。權值股台積電早盤漲4元，來到525元，漲幅0.5%。電金加溫，IC設計、鋼鐵、航運表現也亮眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
美股道瓊指數19日下跌236.94點，或0.75%，收31253.13點；那斯達克指數下跌29.66點，或0.26%，收11388.5點；標普500指數下跌22.89點，或0.58%，收3900.79點；費城半導體指數下跌17.6點，或0.61%，收2890.3點。

台北股市今日開盤漲41.6點，加權股價指數以16061.92點開出，隨後漲130點以上，來到16152點，漲幅0.7%。權值股台積電早盤漲4元，來到525元，漲幅0.5%。聯電在平盤50.8元附近。和碩、大立光漲逾1%，世界先進相對弱勢，跌逾1%。聯發科也走跌，跌幅1%上下，來到836元。金融股則加溫，華南金、國泰金、玉山金、台新金漲超過1%。

其他，IC設計搶眼，海德威漲逾7%、連宇漲3%，聯傑、金麗科、創意、力旺、譜瑞、研通漲1到2%。鋼鐵族群也紅通通，世鎧漲逾4%，世紀鋼、建錩、中鋼構漲2%。航運股同樣回神，長榮、陽明、萬海漲1到3%之間，其他裕民、榮運、新興、中航、中櫃、台航漲1到5%，華航與長榮航漲逾1%。


法人：大盤劇烈震盪、有利籌碼沈澱　台股基金後市看俏

台股盤中一度跌逾400點　電金熄火、午盤跌約320點

通膨加劇與消費需求減弱　Q1全球DRAM營收季減4%

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您認為張善政是最適合代表國民黨參選桃園市長的人選嗎？

您認為張善政是最適合代表國民黨參選桃園市長的人選嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀