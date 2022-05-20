來自「遺忘星球的爺爺」！國健署帶兒童從繪本認識失智症
根據衛福部統計，2019年就有23.5萬人因失智症就醫，其中高達96.3%為65歲以上老人。國健署為讓兒童認識疾病、關心長輩健康，研發數位動畫繪本《來自遺忘星球的爺爺》，期望兒童能從對失智症的陌生、同理到對話，化身為失智症友善小天使。
衛福部統計，2019年因失智症就醫人數達23.5萬，其中65歲以上長者占96.3%。隨著科技數位化的發展，國健署近年發展各類線上失智症防治衛教素材，其中數位動畫繪本《來自遺忘星球的爺爺》以淺顯易懂的圖畫及對話，讓大人、孩子從閱讀中，認識疾病並關心家人健康。
國健署長吳昭軍表示，透過不斷宣導失智症正確識能與友善的觀念，能提升不同場域服務人員及各年齡層民眾對失智友善環境的認，期望透過國健署的推廣，讓失智者能夠被了解、尊重與融入社會，共同營造失智友善的台灣。
國健署社區健康組羅素英說明，因高齡社會失智症人口逐年攀升，2020年起，失智症居國人死因第12名，希望能透過數位繪本親子共讀，帶兒童認識失智症，培養更友善關懷的態度。
國家圖書館館長曾淑賢也分享，以失智症為主體童書較少，國健署第一次出版數位動畫繪本，讓兒童從小紮根認識失智症，尤其是電子書的發行，能讓延伸的觸角更為廣闊。
毛毛蟲兒童哲學基金會執行長楊六生認為，運用繪本能讓學童關懷阿公阿嬤的健康，促成良好的世代關係，也會將此繪本納入基金會培訓說故事志工的教材，以協助後續的推廣，讓更多的小朋友都能了解失智症並不可怕。