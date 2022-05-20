屈臣氏神級服務沒了！釣員工爆出「離譜事蹟」：每天報到
台灣除了便利商店密集度超高，就連藥妝店也幾乎是隨處可見，最常見的像是屈臣氏和康是美，而藥妝店販售的開架式化妝品也幾乎都會提供「試用品」讓民眾方便試色；不過，就有一名女網友發現「屈臣氏試用品停用了」，豈料釣出員工爆出「離譜事蹟」，竟然有客人每天去用試用品化妝，貼文一出，掀起熱議。
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「屈臣氏試用品不見惹」為題發文，表示最近天氣越來越熱，為了避免入夏底妝土石流，想說去屈臣氏看個蜜粉餅，「結果整座visee都沒東西可以試，應該是疫情期間的關係，衛生安全起見，試用品被收起來了」。
貼文一出，掀起熱議，「正常小屈很多客人會用在臉上衛生問題可能會收起來或丟掉」、「之前我們店長建議客人不要試著臉上，隔天收到投訴」、「身為員工反而常看到剛上的試用品被學生幹走……後來店長發現太多案例就乾脆都收起來了」、「怕出現試用品寄生獸」。
其中，還有不少自稱屈臣氏店員的網友爆出「離譜事蹟」，「大學在屈臣氏實習時，看過有人真的把試用品當免費的狂用，試用的口紅直接拿起來塗在嘴巴上，全妝完成後，什麼東西都沒買就走出去。而且還是每天都報到的那種」、「身為員工真的看過很多人素顏走進來全妝出去的」、「完全不敢接受試用品塗在臉上，誰知道上一個人拿去塗哪裡」。
對此，也有網友建議「所以建議大家去任何美妝店試用時，真的只使用在自己手上再去比對會比較好，因為有些產品質地的關係，無法做任何清潔（用衛生紙擦拭之類的）」。（編輯：郭佩蓉）