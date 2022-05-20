台灣玉米濃湯王者是誰？眾答案意外：它第二沒人敢說第一
玉米濃湯是一道相當經典的湯品，不管是在路邊小吃店或是家庭餐桌上，都能常見其身影。對此，就有網友好奇詢問「哪家的玉米濃湯說第二沒人敢說第一？」隨即釣出老饕們分享心目中的NO.1。
原PO於PTT八卦板上指出，昨（19）日晚餐享用玉米濃湯時，內心突然好奇「哪家的玉米濃湯說第二沒人敢說第一？」他率先推薦八方雲集和我家牛排，「是真的都很讚，誇張的說是幾乎可以搶走主菜風光的，孫東寶還不錯，但個人感覺還不到頂，麥當勞的又跟前者味道不相同」，文末也再度詢問「各位正在用餐的鄉民又覺得，哪家的玉米濃湯說第二沒人敢說第一呢」。
問題一曝光，鄉民們隨即分享心目中的霸主，「摩斯也不錯」、「丹丹的不錯」、「牛排店的不管好不好喝我都喝十幾碗」、「Subway的花椰菜濃湯，沒有之一」、「我家牛排配大蒜麵包」、「孫東寶喝到爽，但偏好頂呱呱」、「換湯前的肯德基」。
在眾多留言中，其中連鎖餐飲「八方雲集」最受老饕們青睞，認為「八方真的很讚，雖然很肥，但必點」、「銅板平價首推八方」、「八方不錯」、「八方超好喝」、「八方的我最鍾意」。
再來，則是由平價牛排餐廳「孫東寶」奪得第二，「孫東寶，濃湯專賣店」、「孫東寶一票」、「孫東寶喝到飽」、「孫東寶應該算還不錯」、「孫東寶+1」。（編輯：陳雅雲）