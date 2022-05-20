鴻佰線上參展、推模組化伺服器　打造未來資料中心

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突破傳統科技思維，鴻佰科技將伺服器將設計架構拆解為數個模組，如HPM （包含處理器與記憶體）、DC-SCM （包含BMC與Security等）、 I/O和機殼等單元，以實現最大彈性。HPM支援最新x86與ARM處理器架構，每款HPM可安裝於各種國際標準規格的機箱，例如OCP ORv3與EIA 19”規格。
同時，單一DC-SCM模組適用於各種處理器平台，透過每個模組自由搭配，創造無限可能。鴻佰科技的模組化伺服器可視客戶需求，靈活組合，滿足不同工作負載。致力於不斷創新，為客戶創造獨特優勢。
除以上模組化產品外，本次鴻佰科技線上展覽館內容還包括雲端運算和邊緣運算、Composable HCI解決方案、先進液冷技術等多項科技與應用，除了證明其領先業界的軟硬實力外，更大秀與生態圈夥伴合作推出的各種創新解決方案。
除鴻佰科技COMPUTEX 2022線上展館已於今日開幕迎賓外，5/24日早上7點的「Ingrasys Tech Talk─科技漫談」，將針對產品策略、模組化架構、邊緣運算應用及液冷解決方案等主題，邀請五位講者以5-8分鐘時間，精闢解說市場趨勢與實施成果，分享鴻佰科技如何運用關鍵技術，為企業、乃至於整體產業創造更高價值。