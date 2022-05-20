大牙結婚2年曬婚紗！「女兒」超黏老公　哀嘆：我像外人

37 歲藝人大牙和老公阿廖結婚2年，在520結婚週年紀念日前，決定拍攝一家三口的婚紗照做為週年禮物，相當隨興的她，對場景、服裝都沒要求，唯獨要求一定要帶女兒「豬妹」入鏡，一家三口拍攝全家福作紀念。

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▲大牙夫婦挑選婚紗非常隨興，都交由專業團隊決定。（圖／韓國藝匠提供）

▲「豬妹」很黏老公，讓大牙笑說自己像個外人。（圖／韓國藝匠提供）

一般新人都會在結婚前拍婚紗照，大牙與小7歲的羽球教練老公阿廖卻很隨興，想做什麼就去做，覺得開心最重要，當初夫妻選擇520這天登記結婚，外界以為是浪漫之舉，象徵「我愛你」的含義，兩人卻異口同聲地說：「沒有任何含義耶，只是因為比較好記，其它時間太難記得了啦，哈哈哈。」連挑選禮服都隨意到請婚紗公司及經紀公司決定就好，當場讓大家笑翻，到底誰才是主角！

豬妹則是大牙一起生活了14年的毛小孩，阿廖對豬妹也是疼愛有加，大牙說「自從阿廖出現後，豬妹跟他整天卿卿我我，我根本像個房客，像個外人。」果然拍攝當天豬妹一直黏著爸爸，坐在爸爸身上也一直親他，攝影團隊立刻拍下這逗趣的畫面，穿著新娘服的大牙看了也翻白眼。但看到阿廖如此疼愛豬妹，大牙也知道未來阿廖一定會是個好爸爸，雖然「做人」尚未成功，但夫妻會繼續努力。

▲大牙和老公因打羽球結緣。（圖／韓國藝匠提供）

▲大牙認為經營婚姻最重要的是彼此尊重。（圖／韓國藝匠提供）

▲大牙表示未來還會有N個紀念日，要一起過下去。（圖／韓國藝匠提供）