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順中央？不跟進停課　侯友宜：下週約七成學校採線上學習

▲新北市長侯友宜預估下禮拜在高風險的熱區上，大概有七成多的學校採線上學習。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.20）
▲新北市長侯友宜預估下禮拜在高風險的熱區上，大概有七成多的學校採線上學習。（圖／記者陳志仁攝，2022.05.20）

記者陳志仁／新北報導

2022-05-20 14:06:502022-05-20 14:10:58

全台各縣市陸續宣布進行遠距教學的規劃，但新北市仍採授權各學校自行決定的方式，引發家長的怒火；為此，新北市長侯友宜今（20）日受訪時強調，新北市按照中央的標準採因地制宜，會結合教育局、校長、家長、教師會、防疫專家，做了充分的討論跟準備。

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侯友宜指出，新北市就像台灣的縮影，所以無倫在線上教學、實體教學、分流教學，都會做一個高風險跟低風險的判斷，這些判斷除授權彈性外，最重要的是會按照疫情變化，指導學校如何來做好防疫；此外，學校會召開跟校長、教師、家長會做好充分的討論，讓高風險地區該放就放、該改線上學習就改線上學習，這都已運作很長一段的時間了。

侯友宜表示，新北市從一開始到現在都按照中央的標準，面對疫情在相對的高點上，也預估下週在高風險的熱區上，大概有七成多的學校採線上學習，因為每個地區都不一樣，這2天都做好充分的溝通與協調；最重要的是，不管採線上、實體上課或線上分流，孩子們的基本照顧，學校都會負起責任、讓家長安心無虞，請大家安心。
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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