神隊友注意！高雄全家海神鮮食最強應援 迎接最後戰役
台灣職籃T1職籃受到疫情干擾，讓原本將進入尾聲的例行賽一度喊卡，聯盟權衡球員健康與職業精神後，將推動更高規格的防疫措施，於18日重啟賽事。其中T1聯盟的南台灣代表高雄全家海神隊，目前以22勝7負提前確定勇奪例行賽第一，寫下隊史及T1聯盟歷史性一刻。對此全家便利商店展現超狂應援，推出6名本土實力派球員，作為指定鮮食新包裝，想一同參與海神季後賽的球迷們，手刀前往全家買票之餘，也要力挺自己的鮮食球員喔。
歷經聯盟全力協調衡量，18日重啟戰場，六都球團整軍再出發，全力衝擊聯盟元年總冠軍，隨著週三聯盟賽事重啟，結束一連3天的最後5場例行賽後，聯盟排名底定，僅休兵1天隨即展開更刺激的賽程。
季後賽首戰將於 5 月 25 日（三） 19 時於鳳山體育館登場，高雄全家海神隊季後賽主場首戰將在鳳山體育館交手挑戰賽勝隊，三戰兩勝制爭奪最終總冠軍賽資格，各位神隊友還沒想好要怎麼應援嗎？就在全家便利商店，包括全家涼麵、三明治、熱狗盒都能看到于煥亞、胡瓏貿、林任鴻、吳怡斌、余純安、吳曉謹6名本土球員的身影。這次設計結合海神logo、專屬球員、全家綠藍元素並以，夏季輕食為主的熱銷品項，力邀神隊友們進場掀巨浪，見證高雄全家海神隊的榮耀航程。
聯盟日前公布季後賽口號「開戰（FIRE）」及首波主視覺，展現出球團即使面對疫情考驗仍要一決勝負的決心，並調整季後賽賽程，首輪從5戰3勝改為3戰2勝，總冠軍賽也從7戰4勝縮減為5戰3勝，總冠軍最快6月4日誕生。南台灣代表高雄全家海神隊5/25、5/27、5/29都有重要賽事，神隊友們除了在全家便利商店 FamiPort機台、 FamiTicket 購票網全面開賣，玉山銀行信用卡卡友購票另享有 9 折優惠，購買球員指定商品，就有機會抽到限量高雄全家海神簽名球帽及背號球衣。而為了邀請神隊友提前進場看球，只要在17:30-18:30入場，就可獲得早鳥禮 Let's Café 「全家」海神咖啡卡乙張，數量有限，趕緊一起跟著全家海神迎接最後戰役！