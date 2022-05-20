中國民航業虧損慘重之際　驚傳機師跳樓輕生

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綜合香港經濟日報與香港01等媒體報導，對於這則網路廣傳的消息，廈門航空公關部不具名人士透露：「不算謠言，但也不是網傳的情況。是偶發事件，有一個禮拜了。」
報導說，據中國民航局官網近期發布的「2021年民航行業發展統計公報」指出，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，去年中國民航業共虧損人民幣842億5000萬元（約新台幣3709億元）。
報導指出，公報稱，整體民航業的虧損雖然較上年度減少，但疫情對民航運輸生產影響的深度和持續性超出預期。
報導說，受疫情影響，機師收入因著出勤驟降而銳減，不少人長達1個月都沒飛，如果無法飛行客運的機師打算轉行開貨機，相當於跳槽，因機師養成所費不菲，跳槽將面臨巨額索賠等風險，機師們只能待在家空等。
報導指出，據廈門航空官網，廈門航空成立於1984年，是中國首家按現代企業制度運行的航空公司，也堪稱中國民航保持盈利最長，也是1987年以來，全球唯一實現連續35年獲利的中大型客運航空公司。（編輯：曹宇帆/陳沛冰）1110520
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