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停課急轉彎！台中公幼停課一週　私幼、補習班由親師協調

▲台中市長盧秀燕宣佈，下星期全市公幼將暫停實體課程一週。（圖／台中市政府提供，2022.05.20）
▲台中市長盧秀燕宣佈，下星期全市公幼將暫停實體課程一週。（圖／台中市政府提供，2022.05.20）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-20 16:06:372022-05-20 16:09:05

台中市昨宣布國小、國中、高中下週停課5天遠距教學，但幼教、補教、安親班正常上課，家長炸鍋大罵「難道不知道幼兒園最危險嗎？」市長盧秀燕今（20日）宣佈，台中市公幼將暫停實體課程一週，如有照顧需求仍可送托；私立幼兒園、補習班、安親班交由業者與家長溝通後決定，但業者不得拒絕提供服務。

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台中市昨宣佈下週遠距教學只停國高中小，不停補習班、安親班和幼兒園，被家長罵翻，甚至質疑政策混亂是為「不擋人財路」。上午市府還發新聞稿強調，幼兒園與安親班以托育照顧為主、補習班沒有共同課程或完備遠距教學系統，因此不在此波遠距教學範疇。且台中市現行防疫停課標準比中央更嚴格，請家長不必擔心，不料下午便政策急轉彎。

盧秀燕在下午3點的防疫記者會中宣佈，台中市公幼自5月23至27日暫停實體課程一週，家長如有照顧需求，仍可送至幼兒園托育。其餘非營利、準公共及私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務中心，因涉及私權契約，參考其他五都做法，由業者與家長妥善溝通協調後，決定停課或考量疫情彈性提供教保服務。若家長主張維持現狀，非營利、準公共、私立幼兒園及補習班、課照中心等教育機構應提供服務，妥善安排。

▲台中市公佈幼兒園停課標準，若家長無法照顧，公私機構仍得提供人力服務。（圖／台中市政府提供，2022.05.20）
▲台中市公佈幼兒園停課標準，若家長無法照顧，公私機構仍得提供人力服務。（圖／台中市政府提供，2022.05.20）
新聞局長鄭照新指出，市府昨宣佈高中國中國小遠距教學一週後，深獲家長共鳴，因此向下擴大適用至公幼。教育局專委郭明洲進一步說明，全市的公幼、市幼分班、小學附幼有200多所，考量所有學校運作的一致性，因此將停班課向下擴大適用至公幼，且比照小學，家長若有需要，仍可送公幼持續收托，讓父母兼顧工作與防疫。

至於其餘非營利、準公共及私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務中心，郭明洲表示將由業者與家長溝通協調，若涉及退費應依規定辦理，若家長要求維持現狀，各機構應提供原有服務，「請互相支持體諒，攜手共同度過嚴峻疫情」。至於停課一週後若疫情仍嚴重該如何處理？是否提前公佈相關作為？市府僅表示會「持續檢討研議中」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。


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