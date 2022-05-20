停課急轉彎！台中公幼停課一週　私幼、補習班由親師協調

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盧秀燕在下午3點的防疫記者會中宣佈，台中市公幼自5月23至27日暫停實體課程一週，家長如有照顧需求，仍可送至幼兒園托育。其餘非營利、準公共及私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務中心，因涉及私權契約，參考其他五都做法，由業者與家長妥善溝通協調後，決定停課或考量疫情彈性提供教保服務。若家長主張維持現狀，非營利、準公共、私立幼兒園及補習班、課照中心等教育機構應提供服務，妥善安排。
新聞局長鄭照新指出，市府昨宣佈高中國中國小遠距教學一週後，深獲家長共鳴，因此向下擴大適用至公幼。教育局專委郭明洲進一步說明，全市的公幼、市幼分班、小學附幼有200多所，考量所有學校運作的一致性，因此將停班課向下擴大適用至公幼，且比照小學，家長若有需要，仍可送公幼持續收托，讓父母兼顧工作與防疫。
至於其餘非營利、準公共及私立幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務中心，郭明洲表示將由業者與家長溝通協調，若涉及退費應依規定辦理，若家長要求維持現狀，各機構應提供原有服務，「請互相支持體諒，攜手共同度過嚴峻疫情」。至於停課一週後若疫情仍嚴重該如何處理？是否提前公佈相關作為？市府僅表示會「持續檢討研議中」。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。