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羅一鈞自曝糖尿病史勸世！別為「無敵星星」故意染疫　

▲羅一鈞以自身是糖尿病患做為案例，提醒因為有中重症風險，即使打過疫苗可降低風險，也不適合故意染疫。（圖／指揮中心提供）
▲羅一鈞以自身是糖尿病患做為案例，提醒因為有中重症風險，即使打過疫苗可降低風險，也不適合故意染疫。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-05-20 16:27:402022-05-20 16:43:41


疫情持續延燒，已有不少人曾感染過新冠肺炎，昨天（19日）指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞也特別說明，感染康復後3個月內就像吃到「無敵星星」，即使再接觸感染者，只要沒有出現相關症狀，就不會被匡列。而今日他也補充，「無敵星星」的說法並非鼓勵民眾染疫，羅一鈞以自身是糖尿病患做為案例，提醒因為有中重症風險，即使打過疫苗可降低風險，也不適合故意染疫。

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中央流行疫情指揮中心召開記者會，公布今日本土確診個案達到8萬5720例。有媒體問到，感染Omicron後可以得到免疫力，但並不是鼓勵民眾主動染疫，昨天醫療應變組副長羅一鈞提到的「無敵星星」是否也是這樣的概念？

羅一鈞回應，如果打過疫苗，染疫後確實會獲得多一點保護力，目前規定確診康復後3個月內不會被列為重複確診、重新匡列，但是，「所謂無敵星星不是叫大家去染疫」。

羅一鈞以自身作為例子，「像我本身有糖尿病」染疫更容易併發中重症。即使打過疫苗可降低風險，也不適合特別涉險。但是，假如因為生活或工作接觸遭感染，絕大部分也是輕症，無須過度擔憂恐慌，透過適度休息、視訊診療用藥，大部分都可以控制住病情。

事實上，羅一鈞曾對外公開自己在2015年罹患第二型糖尿病，因為父母都是糖尿病患者，加上愛吃甜食、不注重生活習慣等原因，「38歲時糖尿病就找上了我」。（編輯：李雅琳）

▲羅一鈞說明，感染康復後3個月內，再接觸感染者，沒有出現相關症狀，無需被匡列。（圖／指揮中心提供）
▲羅一鈞說明，感染康復後3個月內，再接觸感染者，沒有出現相關症狀，無需被匡列。（圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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