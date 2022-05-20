登山扭傷膝蓋致前十字韌帶斷裂　重建手術找回膝力

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亞洲大學附屬醫院骨科主治醫師蔡孟學表示，「前十字韌帶」（ACL, anterior cruciate ligament）位在膝關節的中央深處，必須透過理學檢查以及核磁共振才能診斷，若前十字韌帶功能不佳，膝關節容易扭傷，不僅影響運動表現，長期下來更可能會造成關節軟骨以及半月板的損傷，甚至是創傷後的膝關節炎。
這些行為易使十字韌帶斷裂 不會感覺疼痛
蔡孟學主治醫師舉例，打籃球或踢足球這類需要快跑、急停轉身的運動，一旦腳著地沒踩穩，膝關節呈現內八的狀態，前十字韌帶就很容易斷裂，另外包括車禍外傷也是致病原因，患者當下並不會感到特別疼痛，僅感覺到走路怪怪的、不太穩定。
前十字韌帶斷裂 手術治療防關節退化
蔡孟學主治醫師指出，前十字韌帶斷裂就像是被扯斷的麻繩鬆散，膝關節內關節腔的血會滲到周圍，沒有血腫也不會癒合，必須透過手術的方式進行治療，一般可透過膝關節鏡手術重建十字韌帶，可減緩疼痛、增加膝蓋穩定度、強化運動功能及避免早期關節退化。
韌帶重建 功能恢復度取決因素多
蔡孟學主治醫師進一步解釋，韌帶重建是指取一段新的韌帶，透過關節鏡將新的韌帶「種」在適當的位置，以取代原本受傷的十字韌帶，至於手術後膝關節功能恢復的狀況，取決於新韌帶的選擇（髕骨肌腱、腿後肌腱）、單股或雙股重建、取代位置等因素，若透過十字韌帶重建搭配前外側韌帶固定，將可提供更高的穩定度，特別是旋轉的強度，讓術後恢復的功能更佳。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53811
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