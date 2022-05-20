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登山扭傷膝蓋致前十字韌帶斷裂　重建手術找回膝力

登山扭傷膝蓋致前十字韌帶斷裂　重建手術找回膝力
登山扭傷膝蓋致前十字韌帶斷裂　重建手術找回膝力

健康醫療網

2022-05-20 16:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】30多歲陳小姐日前一時興起與友人攀登高山，卻不慎扭傷膝蓋，返家後立刻就醫檢查，但沒發覺異狀，她便無視膝蓋腫脹情況，依舊每天慢跑訓練，直到膝蓋持續反覆疼痛、步態不穩，甚至還會軟腳，不得不再次就醫，竟診斷為前十字韌帶斷裂。

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前十字韌帶功能不佳    長期恐致膝受損

亞洲大學附屬醫院骨科主治醫師蔡孟學表示，「前十字韌帶」（ACL, anterior cruciate ligament）位在膝關節的中央深處，必須透過理學檢查以及核磁共振才能診斷，若前十字韌帶功能不佳，膝關節容易扭傷，不僅影響運動表現，長期下來更可能會造成關節軟骨以及半月板的損傷，甚至是創傷後的膝關節炎。

這些行為易使十字韌帶斷裂    不會感覺疼痛

蔡孟學主治醫師舉例，打籃球或踢足球這類需要快跑、急停轉身的運動，一旦腳著地沒踩穩，膝關節呈現內八的狀態，前十字韌帶就很容易斷裂，另外包括車禍外傷也是致病原因，患者當下並不會感到特別疼痛，僅感覺到走路怪怪的、不太穩定。

前十字韌帶斷裂    手術治療防關節退化

蔡孟學主治醫師指出，前十字韌帶斷裂就像是被扯斷的麻繩鬆散，膝關節內關節腔的血會滲到周圍，沒有血腫也不會癒合，必須透過手術的方式進行治療，一般可透過膝關節鏡手術重建十字韌帶，可減緩疼痛、增加膝蓋穩定度、強化運動功能及避免早期關節退化。

韌帶重建    功能恢復度取決因素多

蔡孟學主治醫師進一步解釋，韌帶重建是指取一段新的韌帶，透過關節鏡將新的韌帶「種」在適當的位置，以取代原本受傷的十字韌帶，至於手術後膝關節功能恢復的狀況，取決於新韌帶的選擇（髕骨肌腱、腿後肌腱）、單股或雙股重建、取代位置等因素，若透過十字韌帶重建搭配前外側韌帶固定，將可提供更高的穩定度，特別是旋轉的強度，讓術後恢復的功能更佳。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53811

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