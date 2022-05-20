COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

指揮中心廣設社區篩檢站，並於北、北、基、桃4市新設大型篩檢站，擴大採檢量能

指揮中心廣設社區篩檢站，並於北、北、基、桃4市新設大型篩檢站，擴大採檢量能
指揮中心廣設社區篩檢站，並於北、北、基、桃4市新設大型篩檢站，擴大採檢量能

健康醫療網

2022-05-20 17:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】為了有效斷絕社區感染鏈，盡速發掘可能潛藏的病例，以及避免民眾前往醫院急診篩檢造成急診壅塞，影響醫院救治急重症病患之醫療量能；指揮中心已規劃相關因應措施，並請各地方政府依轄區疫情狀況增加開設社區篩檢站，截至111年5月18日為止，全國各地方政府共開設363處社區篩檢站（名單如附件）。另於北北基桃加開大型篩檢站，分別為新北和台北各3處，桃園2處，基隆1處，其中6站更設有綠色通道，提供6歲以下幼兒及65歲以上長者三合一服務（PCR採檢、醫生看診、拿藥）:

我是廣告 請繼續往下閱讀
基隆市：

市民廣場篩檢站（具綠色通道，中正區信一路181號）

臺北市：

自由廣場篩檢站（具綠色通道，自由廣場牌樓下）

臺大醫學院體育場篩檢站（具綠色通道，中正區仁愛路一段1號旁的空地）

新北市：

板橋江子翠篩檢站（具綠色通道，板橋區環河西路四段與華江七路口）

汐止區公所篩檢站 （汐止區行政中心前方廣場） 

三重綜合體育館篩檢站 （三重區新北大道一段二號-北六門）

桃園市：

大園篩檢站（具綠色通道，大園區文治路20號） 

龍潭篩檢站（具綠色通道，龍潭區中興路700號）

指揮中心呼籲快篩陽性前往住所附近篩檢站進行採檢，緩解醫院急門診壓力，並於前往篩檢時，留下個人正確手機號碼，以作為後續各項通知使用；也提醒檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。感謝每一位堅守崗位的防疫及醫護夥伴，以及所有配合防疫工作的民眾。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53844

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

本土確診增新85,761例！羅一鈞公布全國「空床率」：47.5%

登山扭傷膝蓋致前十字韌帶斷裂　重建手術找回膝力

越南新常態塞車「特產」再現　將打第二劑加強針

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀