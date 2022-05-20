指揮中心廣設社區篩檢站，並於北、北、基、桃4市新設大型篩檢站，擴大採檢量能

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市民廣場篩檢站（具綠色通道，中正區信一路181號）
臺北市：
自由廣場篩檢站（具綠色通道，自由廣場牌樓下）
臺大醫學院體育場篩檢站（具綠色通道，中正區仁愛路一段1號旁的空地）
新北市：
板橋江子翠篩檢站（具綠色通道，板橋區環河西路四段與華江七路口）
汐止區公所篩檢站 （汐止區行政中心前方廣場）
三重綜合體育館篩檢站 （三重區新北大道一段二號-北六門）
桃園市：
大園篩檢站（具綠色通道，大園區文治路20號）
龍潭篩檢站（具綠色通道，龍潭區中興路700號）
指揮中心呼籲快篩陽性前往住所附近篩檢站進行採檢，緩解醫院急門診壓力，並於前往篩檢時，留下個人正確手機號碼，以作為後續各項通知使用；也提醒檢驗陰性民眾仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施。感謝每一位堅守崗位的防疫及醫護夥伴，以及所有配合防疫工作的民眾。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53844
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