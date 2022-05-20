本土確診增新85,761例！羅一鈞公布全國「空床率」：47.5%

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個案縣市分布
- 新北市23,704例
- 桃園市11,684例
- 臺北市11,414例
- 高雄市7,525例
- 臺中市7,144例
- 臺南市4,707例
- 新竹縣2,762例
- 彰化縣2,341例
- 屏東縣2,270例
- 宜蘭縣2,201例
- 基隆市2,045例
- 新竹市1,708例
- 苗栗縣1,282例
- 花蓮縣1,187例
- 雲林縣1,009例
- 南投縣730例
- 嘉義縣679例
- 臺東縣650例
- 嘉義市366例
- 澎湖縣169例
- 金門縣131例
- 連江縣12例
【健康醫療網／記者林哲遠報導】指揮中心指出，今日新增49例本土病例死亡個案，為28例男性、21例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案且具慢性病史、21例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月16日至5月17日，死亡日期介於5月8日至5月17日。
醫療應變組副組長羅一鈞指出，49例死亡個案，48人有慢性病，其中1位沒有慢性病，接種過2劑疫苗。49人中有21人未接種疫苗，年齡層中24位是超過80歲，從90多歲年紀最大到30多歲都有。
3位30多歲2男1女都沒有接種過疫苗，羅一鈞進一步說明，3位本身有慢性疾病，像是神經系統疾病或是慢性腎臟疾病需要血液透析，本身都是在染疫之後有罹患肺炎或是呼吸衰竭等等的併發症，不幸過世。
羅一鈞也呼籲，目前死亡個案還是集中有慢性病的長者，ㄧ半的長者都沒有接種過疫苗，請長者們要儘速接種疫苗。
全國空床率47.5% 羅一鈞：整體醫療量能還沒有真的崩潰！
近日各界媒體持續關心雙北的醫療量能，羅一鈞公布雙北空床數，並表示以登記空床率來看全國47.5%，雙北個案比較多空窗率略少在30至34%，中央集檢所和地方加強型防疫旅館和先前差不多，在4成上下。
羅一鈞指出，第一線醫護可能覺得有床，但因社區疫情也會往醫院蔓延，許多醫護本身確診需要在家休息，或因同住家人確診被匡列，導致有些床位沒人執行醫療照護，或是有時候病床需要執行清消。
最後，羅一鈞也強調，病床數代表的是登記情形，實際上以各醫院人力跟分配情形呈現，但整體來看醫療量能沒有到真的崩潰的情形，床位入住上沒有很壅塞到大排長龍，在急診外等候、排隊很久的時間的情形也不常發生，指揮中心會密切監視調度情形，北部疫情在高峰，中南部疫情也慢慢攀升，全國床位需要跨區協助跟調度。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53859
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