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2原始股東未參與！LINE Bank減資再現增、資本額至150億

▲LINE Bank今（20）日董事會通過減資新台幣25億元再現金增資新台幣75億元案，增資辦理完成後，公司實收資本額將由原新台幣100億元提高到新台幣150億元。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲LINE Bank今（20）日董事會通過減資新台幣25億元再現金增資新台幣75億元案，增資辦理完成後，公司實收資本額將由原新台幣100億元提高到新台幣150億元。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-05-20 18:16:32

為充實核心資本並健全資本結構，支持業務持續成長，LINE Bank今（20）日董事會通過減資新台幣25億元再現金增資新台幣75億元案，增資案辦理完成後，公司實收資本額將由原新台幣100億元提高到新台幣150億元。值得注意的是，LINE Bank7大原始股東，這次增資案應募人未見中信銀行、遠傳電信參與，倒是增加新股東富邦媒拿下2.75%持股。

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LINE Bank總經理黃以孟表示，這次增資案是LINE Bank的一項重要里程碑，將一本初心，以原來的業務基礎向前推進，在純網銀的領域繼續耕耘並為普惠金融的目標持續創新，不負股東的支持。資本更充實後，LINE Bank將持續秉持科技領航、金融創新的一貫作法，以金融科技服務廣大的普羅客群。

LINE Bank於2021年4月正式開行對外營業，截至2022年3月底，用戶累計超過110萬戶，有近7成用戶活躍使用LINE Bank服務。全國20歲至39歲人口當中，已有近13%人口為LINE Bank客戶，2022年第一季數位帳戶數更達到全國第四大，是目前業界數位帳戶成長速度最快的銀行。

根據財團法人聯合信用卡處理中心（NCCC）統計，LINE Bank簽帳金融卡（快點卡）每月平均簽帳金額、每月平均簽帳筆數雙雙達到同業市場第一名。另金管會數據顯示，LINE Bank在2022年第1季較存款餘額季成長約45%，貸款餘額成長更達115%。

有別於傳統銀行及其他純網銀，LINE在台灣擁有高達2100萬月活躍用戶，深度結合 LINE 生態圈以及用戶生活場景，並積極與異業合作，發展出多項極具特色的服務，包括靈活便捷的夢想帳戶與個人信貸、多元化的轉帳到創新支付方案，持續為大眾創造豐富多彩的生活金融體驗，實現發展潛力及創新價值。

不過，LINE Bank有7大原始股東，但這次增資案應募人，僅見LINE、北富銀、渣打銀、聯邦銀、台灣大，原各持有5%的中信銀行、遠傳都未參與增資。對此，中信銀行說，主要是維持中國信託既有政策，以原5億元投資LINE Bank，但仍看好數位金融發展，只是現階段資源以投入中信內部為主。

至於應募人中，除北富銀於率先表態參與增資新台幣21.95億元，持股比率將從25.1%提高至27.2%，台灣大也參與，減資後再增資的資本為7.5億元、持股維持5%，而富邦集團下的富邦媒則為新增股東，砸3.75億元拿下2.5%持股，等於富邦集團對LINE Bank持股達34.7%。

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