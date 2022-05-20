賈永婕自掏腰包捐救命神器　守護下一代：心都碎了　

肺炎疫情案例激增，防疫女神賈永婕繼去年號召募集「救命神器」HFNC之後，再度出動贈送口罩、飲料點心給醫護，由於嬰幼兒沒有接種疫苗，確診感染風險更大，聽聞許多醫院對嬰幼兒醫療的需求，讓她直呼「心碎啊」！她找來好友募捐蔡明忠嬰幼兒管線，自己還和經營的婚紗店員工自掏腰包捐贈三台嬰幼兒使用的HFNC（每台28萬元），被誇很有愛心。





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▲賈永婕自掏腰包送機器，老公王兆杰陪同在側。（圖／翻攝賈永婕FB）

▲賈永婕有求必應，親送嬰幼兒管線到亞東醫院。（圖／翻攝賈永婕FB）

為了因應疫情，她去年底就成立「台灣永婕美少女慈善協會」，奔走了半年，目前仍在進行申請募款字號的流程，盼未來能開放大眾捐款，一起為社會盡份心力，她今（20）日曝光富邦集團蔡明忠董事長慷慨解囊，一次買了10箱200組耗材捐出，已經送了3箱60組的嬰兒管線給亞東醫院，以解燃眉之急。





▲賈永婕和員工自掏腰包，送了3台嬰幼兒救命神器給醫護。（圖／翻攝賈永婕FB）

賈永婕表示，跟廠商採購時發現嬰幼兒的管線貨量不足，還有榮總急需嬰幼兒救命神器HFNC，儘管協會尚未開放募款，為了守護下一代，已經請廠商緊急跟紐西蘭進貨，希望屆時派上用場。老公王兆杰也陪她穿梭各大醫院送貨，以「防疫俠侶」的姿態行善，她曬出老公開車的帥氣側臉，搞笑說「在給我演認真」，被網友誇說「男神太帥了」、「可愛的一對寶貝，謝謝您們」、「好好保護自己」。



