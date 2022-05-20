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趙小僑懷孕30週舉辦「寶寶性別趴」　答案全部的人哭了！

▲趙小僑肚裡胎兒是女孩。（圖／趙小僑YouTube、臉書）
▲趙小僑肚裡胎兒是女孩。（圖／趙小僑YouTube、臉書）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-05-20 20:30:24

42歲的趙小僑2016年和劉亮佐結婚後努力求子，多次嘗試試管嬰兒，去年好不容易迎來小生命卻無奈胎停，她不放棄再拚一次，18日終於傳來懷孕30週好消息，在520充滿愛意的今天，透過直播方式宣布懷胎女兒，讓殷殷期盼有個妹妹的兒子劉子銓興奮大喊：「好爽！」

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▲趙小僑、劉亮佐「寶寶性別趴」。（圖／趙小僑YouTube）
▲趙小僑、劉亮佐「寶寶性別趴」。（圖／趙小僑YouTube）
趙小僑今在YouTube直播寶寶性別派對，兒子劉子銓一心想要妹妹，猜肚裡胎兒一定是女生，劉媽答案不斷更改，最終猜是兒子，但她表示是男是女都行，笑喊：「缺男生也缺女生。」劉亮佐夫婦也表示，兒子女兒都沒關係，「健康就好」。

他們戳破性別氣球，飛出滿滿的粉色小氣球，證實肚裡寶寶是女兒，劉子銓立即興奮尖叫，直呼：「太爽了！」模樣被趙小僑虧，說他IG都在追蹤妹妹，所以喜歡妹妹。

趙小僑求子歷程艱辛，曾經歷過1次人工受孕、2次試管失敗後，去年好不容易懷孕卻遇到胎停，她透露之前懷孕失敗是出自複雜的免疫問題，所以到寶寶健康出生前還是沒辦法放心，每天都照醫生的指示打針吃藥，在疫情期間也盡可能待在家裡不出門。

▲劉子銓興奮難掩。（圖／趙小僑YouTube）
▲劉子銓興奮難掩。（圖／趙小僑YouTube）
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