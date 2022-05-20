確診買不到清冠一號？ 中醫師授「緩解妙方」

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亞東醫院傳統醫學科林巧梅醫師提醒，確診也不要過於驚慌，可以當成像打疫苗一樣，在與病毒對抗後擁有抗體，渡過獲得暫時免疫的過程，因為情緒的平穩也有助於免疫力的提升。
此外，也分享臨床實際造成的主要症狀以及因應方式：
1.發燒及腹瀉
這兩者都會耗傷體內的陰分，一旦陰分虧損，熱象又會更明顯，因此補充水分及電解質非常重要，注意水分選擇微溫的水，因冰冷的水會減弱我們對抗病毒的機能，若溫度不降，必要時也可以服用普拿疼，或以物理性散熱方式如溫毛巾擦拭全身、退熱貼等。
此外，在家隔離休養期間，可以按穴道輔助，如魚際穴、曲池穴、合谷穴、足三里穴，大椎刮痧也有助於退熱。如果已經傷陰，口乾明顯、嘴唇乾裂，可以適量補充一些養陰食材，如百合、蓮子、山藥、木耳等。
2.咳嗽及痰多
嚴重可能胸悶及喘，這時很重要的是要避免生冷、刺激性食物及甜食，尤其是甜食，包括水果，因為水果大多偏甜，容易生濕生痰，建議改用蔬菜取代。穴道可以選擇：列缺穴、內關穴、尺澤穴等。
3.喉嚨痛
飲食要避免過於溫燥及刺激性的食物，如洋芋片、補品、麻油、酒等，也可以使用一些中藥咽喉噴劑或喉錠，穴道可按壓少商穴。
症狀持續時間因人而異 中醫輔助有效緩解
林巧梅醫師指出，以上這些症狀有可能持續至一週，每個人狀況不一，若透過中西醫診治，是可以有效縮短病程的，也是因為這病毒造成症狀偏熱，中藥清冠一號能有效協助緩解，如果無法取得清冠一號其實依個人體質，有許多中藥方也含有清冠一號裡的抗病毒藥材，都可以獲得很好的療效，不必執著於清冠一號。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53826
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