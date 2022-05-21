李李仁化身Rain秀驚人舞技　陶晶瑩曝他私下竟是愛哭包

陶晶瑩（陶子）開設YouTube節目《WOW陶姐》，最新一集迎來枕邊人李李仁做客，他為愛妻自動「獻身」舞力全開，當場來個夫妻檔舞技PK賽，直接把節目當成比賽擂台，換上帥氣黑西裝化身台版Rain大跳韓舞，罕見曝光超強舞蹈實力，卻被老婆爆料螢光幕上飾演殺氣十足的「彪哥」，私下竟是愛哭包！





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▲陶晶瑩（左）、李李仁合體聊內心話。（圖／《WOW桃姐》頻道團隊提供）

其實陶晶瑩年初時在臉書上披露兩人一起在舞蹈教室練舞影片，畫面一出震驚四座，許多粉絲訝異演技精湛的李仁哥竟有「舞棍」身手，更紛紛大喊要他出道當舞蹈明星！其實李李仁最早以歌手身分出道，對於跳舞並不陌生，夫妻倆去年因疫情關係，兩人除了在家練舞外，也開始找舞蹈老師學舞，間接培養出夫妻倆共同興趣，她笑說：「一開始是我跟鄰居媽媽找老師學，李仁哥都不知道，後來我們從美國回來分開隔離，他也開始上網找老師學鬼步舞，那時候想跳一些鬼步，沒想到竟然找到同一個老師！」





看到李李仁換上黑西裝大跳韓國男神Rain的〈Switch to me〉，有如「行走的費洛蒙」模樣讓陶晶瑩不禁大喊「重新戀愛了」，同時更激發自己跳舞潛能，睽違四年沒在螢光幕前跳舞的她也跳了韓國舞姬Jessi的〈ZOOM〉，POSE、力道都十分到位，鮮少公開場合跳舞的陶晶瑩透露最近練舞跳上癮，有可能會在七月的演唱會上小露舞技一番。被問到有機會出張動感單曲來個夫妻合體雙人舞嗎？陶晶瑩直搖頭笑說：「我覺得我們還是不要一起跳好了，他看起來比較好看，我怕會連累他！」





▲陶晶瑩在節目上大秀苦練多日的舞技。（圖／《WOW桃姐》頻道團隊提供）

說起這次會找老公合體上節目的契機，陶晶瑩坦言「就是因為『彪哥』跳舞太好看」，才決定把腦筋動到老公身上，她更透露老公獲邀後一口氣阿沙力答應，不但對談訪問通通來，更無酬勞力挺，愛妻心切的李仁仁還在錄完影後給陶子一個「愛的抱抱」當作鼓勵，更大力推薦愛妻節目：「希望大家能夠跟著一起支持這個節目，然後能照顧更多的人，老婆加油！」夫妻恩愛之情溢於言表！





陶晶瑩還在節目上自曝家務事祕辛，讓大家知道他多才多藝的一面，她透露李李仁在家根本就是「生活超能全才」，不僅螢幕前演戲、跳舞、唱歌一把罩，運動神經發達如他，舉凡滑雪、潛水樣樣精通，此外生活上家裡大小瑣事疑難雜症幾乎都在行，陶晶瑩笑說：「你想得到的劈柴、種樹、用高壓清洗機洗地板都會，甚至還會摘蜂窩，怎麼有這麼厲害的男人！」李李仁坦承因為家住在山上，平常修繕等瑣事不易找人處理，不會的東西得常上網谷歌當生活智慧王，也因此練就一番好功夫，更笑說：「感覺像如何在森林中學會生存，什麼大小事都要自己來！」





▲陶晶瑩（左）爆料李李仁螢光幕上飾演殺氣十足的「彪哥」，私下竟是愛哭包！（圖／《WOW桃姐》頻道團隊提供）

陶晶瑩更揭露老公不為人知的一面「很愛哭」！有著硬漢外表的李李仁在有了小孩後變得「非常愛哭」，「送女兒去美國，他是哭最大聲的人，而且邊哭還邊有台詞：『我不要這樣丟下我女兒』。」讓李李仁在旁害羞地笑說：「屁啦！不要醜化我！」不過他也坦承：「以前因為成長背景關係，其實很少哭。有了小孩後覺得自己變得比較有人性。比較能夠感受別人的感受。」





話鋒一轉，陶晶瑩更提及當初老公短暫消失八點檔的原因，正是因為「想陪孩子一起成長」，李李仁表示：「小孩剛出生時正忙著拍ON檔戲，當時都是陶子帶小孩，後來發現像是小孩學會走路，再加上看到陶子整理的小孩成長影片，突然很有感觸，覺得我都錯過很多，有點自責。」夫妻倆合體大聊內心話，陶晶瑩坦言是主持生涯中最特別的一次訪問，她表示：「你有很多知道的答案，但也知道有很多事情不能問。他的努力我都知道，不過有些不方便吐槽的部分還是會稍微控制，畢竟老公真的很幫忙，很完美了！」



