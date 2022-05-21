終止連三黑！台股週K線翻紅　期待科技股展開反彈行情

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PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，本週除了週K線翻紅，電子指數也率先三大指數出現明顯彈升，電子指數本週大漲2.81%，超越同期傳產指數0.95%與金融指數0.16%的漲幅，頗有觸底反彈的味道
另外，隨著時間往下半年推進，科技股也將迎接下半年的產業旺季，包括暌違兩年的COMPUTEX 2022（台北國際電腦展）將於24日登場，以及股東會、股利政策即將進入密集期，都有助於提振電子股的投資情緒。
葉獻文說明，今年以來的科技股弱勢，是因為全球變數未除，短期較難見到指數出現大幅度反彈的可能，這也代表科技股要一掃低迷態勢、立即出現強力彈升的機會較低，因此市場對於科技股的態度較為保守，但本週資金對於科技股的關注明顯提升，顯示整體投資氣氛較為回穩。他分析，隨著國內晶圓龍頭大廠宣布明年將調漲價格，韓國三星亦宣布下半年漲價，反映科技產業的關鍵原物料供應仍相當緊俏，以及半導體龍頭企業具備高度轉嫁能力，市場期待未來能由半導體產業領軍激勵科技股展開反彈行情。
葉獻文表示，目前台股指數多跟著美股波動，須待整體投資信心回溫，雖然台股仍有外部需求恐放緩、中國封城所造成的訂單流失影響等雜音，但事實上，中國封城對台灣相關供應鏈的影響將逐漸淡化好轉，且在台股企業強健的體質下，台股今年的企業獲利仍有機會挑戰雙位數成長，一旦下半年各項經濟數據逐步應證企業與經濟的成長性，將能逐漸化解投資市場的疑慮。