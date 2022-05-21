【專訪】吳姍儒／懂得把日子過好，才能過上好日子

我是廣告 請繼續往下閱讀
一走進專訪咖啡廳，吳姍儒的好奇心就沒停下來過，「哇，這隻貓叫什麼名字呀？」她撫摸店貓，熱情地與店員聊起貓咪，對上了我的眼神，大方地點點頭說：「嗨～哈囉！」
吳姍儒曾推出書籍《我的存在本來就值得青睞》，分享她從學生時期至出社會後的經歷，大方解剖自身遭受過的創傷和挫敗，筆觸洗鍊而大膽，「我從小就想當作家，也喜歡寫東西。」
她自小就是「筆記本控」，搜羅各種花色與款式的筆記本，記滿了她靈光一閃的隨筆，只要發生任何難忘事件，她就會將感觸記錄到筆記本裡，再把它放回去。
「我不會按照順序記，有時候週一用這個筆記本，週二用那個筆記本，看我的心情，所以事後回去看我的本子，就會發現內容都是跳躍式的。」
書寫，是吳姍儒宣洩的管道；也是通過不斷書寫，吳姍儒內建了對文字的敏銳度。
「寫作能幫助我反芻當時的事件，是一種思考脈絡的統整。」她表示：「當出版社找上我，問我有沒有興趣要出書時，我覺得自己很幸運，我長年下來累積了許多思辨，早就都存在我的腦袋跟筆記本裡了。」
讓吳姍儒思索許久的，反而是書本的主題，「我一直在想，我到底最想跟讀者說些什麼？」最終，她回想之前當國中老師時教過一個特教學生，「我從他身上感受到很多心疼、不捨、無奈或憤怒的複雜情緒。那個學生是我寫書的動機。」
「我希望能通過我的書，告訴那個學生，或是其他讀者們：無論如何，要先學會肯定自己。」
吳姍儒詳細寫下自己經歷過的傷痛，裸裎面對自身所有的負面情緒，告訴大家：看看我，你們眼中的正能量女孩，我也受過相同的傷，我走過來了，你也可以。
「我真正想要傳達的不是答案，我給不了任何人答案。我所能給予的，是一個過程，它僅供參考。如果你能從我的經歷獲得療癒跟共鳴，這就夠了。」
書裡，吳姍儒最常提到的是「人際關係」方面的跌跤，她笑言自己明明是個愛講話、會講話的人，照理說應該要很會交朋友呀，「但在交友這件事上，我卻不斷碰壁！」她遭遇過被朋友誤解的窘境，對方甚至還散佈謠言陷害她，讓她非常受傷。
歷經無數招黑事件，吳姍儒一度不解，「一開始我會怪到星座，想說是不是跟對方星座不合；我也會怪到年紀落差，是不是對方年紀比我小，所以跟我不合？」
吳姍儒認為，改變有五種層次，第一階段會先是改變環境，而這是「最低」的層次，「我就換朋友、換工作、換打工地方、換瑜珈教室…，人類很自然會用『環境』去標籤一件事情發生的緣由。」
「後來我搞清楚了，是我沒搞懂別人想要什麼。」她頓悟，「我都是一直在丟，卻沒有仔細體察到對方的需要，因此，我盡是給了對方根本不想要的東西。」
吳姍儒逐漸理解何謂愛的語言，她開始學習聆聽，「如果你沒有明白自己表達愛的方式是什麼，如果你沒有明白別人想要的東西是什麼，那麼你永遠都會給對方錯誤的訊息。」
「當你給的東西是『錯的』，卻還要期待別人還給妳『對的』，這不是很詭異嗎？」
重新書寫挫折，無疑是件難熬的事，吳姍儒坦言很多時候都是邊寫邊哭，「我會心疼當初的自己沒有處理好，也會心疼我曾如此錯誤地對待自己。」
過去的吳姍儒是個工作狂，一遇到挑戰就會全部接下，拼了命去完成。好不容易終於能休假一天，她也是在家閒不下來，硬要去咖啡廳開會，像個戰鬥陀螺轉個不停。
沒有限度的拼命，加上給自己太大的壓力，吳姍儒終於身心崩盤，有長達2年的時間，她反覆發燒、沒來由生病，還被轉診到血液腫瘤科。
「我突然覺得，我到底在追求什麼？」她溫柔地說：「我們努力工作，其實是在創造自己的價格跟價碼，但價值呢？真正的價值是無法量化的，它從活著到死去都存在。」
「創造價值，這句話是一個誤讀。」吳姍儒說：「你不需要努力證明自己的價值，因為你活在這個世界上，本身就是有價值的。」
吳姍儒鼓勵大家，要懂得放過自己、原諒自己，「有的時候，就是要原諒當時想不出辦法、用不夠好的方式應對的那個自己，會讓你心裡舒服很多。」
現在的吳姍儒，不但可以獨自在家拼圖、玩黏土一整天，最近還跑去上了「品水課」，瞭解怎麼好好品嚐水，「用心感受當下的生活，把日子過好，才能過上好日子。」
走過那段被攻擊、被刺傷、身心受挫的晦澀日子，吳姍儒選擇信仰溫柔，用聆聽與原諒去化解考驗，誠如她書中最後一個章節所言：「我學會對自己溫柔，對自己的情緒有感，對自己的價值不存留一絲懷疑。」
我這才明白，為什麼她不急著撕下別人給她的標籤了，因為她早已明白：唯獨溫柔善待自己，就會懂得溫柔面對世界。
願每個受傷的人，都能在心裡勇敢鼓勵自己：我的存在，本來就值得青睞。
來我專頁陪我聊娛樂圈大小事：奶媽Naima
我的IG：奶媽Naima