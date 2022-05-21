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拜登亞洲行有機會順路訪台？矢板明夫揭中國最害怕的事

▲美國總統拜登19日搭乘空軍一號前往韓國，展開就任後首場亞洲行。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登19日搭乘空軍一號前往韓國，展開就任後首場亞洲行。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-05-21 11:36:06

美國總統拜登（Joe Biden）19日啟程拜訪日本與南韓，被外界解讀是與中國互別苗頭；對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫分析，中國最害怕美日在首腦會談後的共同聲明中「在台灣問題上有所突破」，恐怕會導致中國在國際社會上鼓吹多年的「一個中國政策」瞬間瓦解。

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▲美國總統拜登近日前往韓國參訪，圖為他與韓國總統尹錫悅合影。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登近日前往韓國參訪，圖為他與韓國總統尹錫悅合影。（圖／美聯社／達志影像）
矢板明夫在臉書發文表示指出，拜登拜訪亞洲是為俄烏戰爭之後的國際秩序佈局而來，不過這次訪問，可能將對今後的國際形勢有深遠的影響；拜登第一站先去南韓見新總統尹錫悅，主要是為了加固對中國的包圍網，南韓上一任總統文在寅是個親中派，而這次換了個親美派，要去好好鼓勵一番，順便恐嚇一下隔壁的金小胖，不要輕舉妄動。

至於去日本的目的，則是「找岸田文雄商量怎麼對付中國」，矢板明夫認為，對美國來說，在俄烏戰爭的戰埸上，目前已經掌握了絕對的主動權，就像玩遊戲打怪，俄羅斯這個怪已經打得差不多了，接下來，要開始著手準備和最大的BOSS交手了，「對付中國要從軍事和經濟雙管齊下」。

矢板明夫分析，軍事上，就是如何協防台灣、阻止中國在南海上的擴張；經濟上，則是怎樣和中國切割，如果世界上的第一大經濟體和第三大經濟體真的全力聯手，殺傷力是相當強大。

觀察中國方面態度，可以看出非常緊張，矢板明夫指出，先是派出外長王毅，與日本外相林芳正談判，然後又派政治局委員楊潔篪，和美國的國家顧問沙利文談判。

矢板明夫點破，中國最害怕的是，日美在首腦會談後的共同聲明中，在台灣問題上有所突破；也擔心拜登訪問日本後心血來潮，抽半天時間到台北走一走，如果那樣的話，中國在國際社會上鼓吹多年的一個中國政策將瞬間瓦解。

矢板明夫也指出，楊潔篪與沙利文會談以後，中方在聲明中強調：台灣問題是最重要、最敏感、最核心的問題，並威脅說，如果美國一意孤行、中共會「採取堅定行動」，「我們說到做到」，在外交上，能把中國逼到事先放如此狠話，實屬罕見，「唯一擔心的是，拜登會不會在關鍵時刻，又犯軟弱低調的老毛病？」（編輯：孫唯容）


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