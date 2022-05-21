分手還能當朋友？「前任典範」邵雨薇、張立昂仍彼此相伴

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若談到分手後還能當朋友，邵雨薇和張立昂就會是個不錯的例子，兩人在2016年拍攝華劇《1989一念間》時因為澈真CP走紅，同時在戲外也陷入熱戀，讓粉絲們很開心，但這場轟轟烈烈的高調戀愛，卻僅維持了一年多，兩人在2017年8月分手。
不過，他們分手後仍然維持相當友好的關係，談到彼此時態度也落落大方，甚至對於復合之事也沒有將話說死。2018年，邵雨薇的生日會上張立昂直接到場祝賀，送上壽桃，讓她相當感動；張立昂也在分手後邀請過邵雨薇來擔任嘉賓，被粉絲稱為「情侶分手後的最佳典範」。
蕭亞軒的戀愛史一直很轟轟烈烈，其中一段與柯震東的戀情受到很大關注，雖然在分手後彼此之間本來有著許多的不諒解，不過再兜兜轉轉了好幾年，柯震東又因爆出吸毒的風波，經歷了事業低潮，身為前女友的蕭亞軒此刻選擇站出來力挺，態度十分大方，也因此放下過去的紛紛擾擾。
蕭亞軒和柯震東這段感情，以結局來說，雖然兩人關係一度降到冰點，但蕭亞軒仍在男方生命最低谷時選擇放下過去，給予鼓勵，讓兩人關係冰釋前嫌，也被粉絲說算是相當成熟穩重的表現。
另外，林心如和霍建華結婚後就曾多次傳出婚變，即使事後都證實是虛驚一場，但也可知道大家真的都很關心林心如的感情生活呢。當年，還未與霍建華結婚的她，最知名的一段戀情就是和林志穎之間的過往。
那段過往，距今已經是20多年前的事，林志穎1995年與林心如合作電影《校園敢死隊》，兩人一見鍾情，外型上郎才女貌，備受祝福，可惜好景不長，他們的戀情只維持了三年左右的時光。分開後的兩人，各自有各自的生活，直到2006年林心如代班綜藝節目《康熙來了》，正好與林志穎同台，兩人不但毫無隔閡，甚至大方地擁抱對方，送上禮物，還能笑談當年的感情，儼然已經跨過了尷尬，成為彼此生命中一段美好的回憶。