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國中教育會考今6考生快篩陽　3320人無法應考

▲國中教育會考今（21）日登場，3320人確診無法應試，首節考社會科，共啟用533間第二類備用試場、4590人使用。（圖／教育部提供）
▲國中教育會考今（21）日登場，3320人確診無法應試，首節考社會科，共啟用533間第二類備用試場、4590人使用。（圖／教育部提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-21 12:20:01

國中教育會考今（21）日登場，首節考社會科，據教育部統計，到考率98.6%，缺考率1.4%、2734人缺考，首節共啟用533間第二類備用試場、4590人使用；無法應試的確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果者共計3320人，較昨天中午公布的數據新增419人，其中也包括今早在家快篩陽的6名考生。

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國中教育會考於今、明兩天登場，今年共有19萬8819人報考，今天第一天考試，第一節社會科於8點30分登場，10點30分考數學科，下午1點50分考國文科，3點50分起則為寫作測驗。

教育部指出，會考防疫措施包括考生進入考場後均全程佩戴口罩應試，所有考場皆使用紅外線熱像儀進行體溫快篩，並以額溫槍輔助量測，額溫高於、等於攝氏37.5度或耳溫高於、等於攝氏38度，將進行第2次量測。如確認發燒，將引導考生至「第二類備用試場」應試，以確保考生權益。

據教育部今天上午統計數據指出，無法應試的確診、快篩陽性未經PCR採檢及未獲PCR檢驗結果者共計3320人，較昨天中午12點公布的數據新增419人，其中也包含今天早上才在家快篩陽的6位考生，這些考生將參與6月4、5日的補考。

需進入第二類備用試場者達4590人，包括居家隔離2032人、居家檢疫2人、自主防疫2519人、現場出現發燒或呼吸道症狀37人；首節共啟用533間第二類備用試場，包括居家隔離282間、居家檢疫2間、自主防疫223間、現場出現發燒或呼吸道症狀26間。

闈外辦公室主任王延煌表示，目前沒有傳出考場重大違規，特殊考場狀況則有彰化某考生早上7點在國中端上車癲癇發作，學校立即安排就醫，後續也在考場學校與國中端協力下，協助考生就醫後在第一類備用試場完成考試。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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