豪門婚姻有多難？嫁入豪門前不可不知的問題！

我是廣告 請繼續往下閱讀
首先，我覺得一般來說豪門公子和富二代是客觀條件較好的一群人，他們從小受很好的教育，甚至因為他們的父親已經有雄厚財力抱得美人歸了，如果遺傳到美麗的媽媽，他們的外在條件也就不會太差。內涵談吐不錯，再加上自身努力及繼承家業家產等實力，足夠吸引許多異性的好感。女性嫁入豪門有哪些挑戰，容易導致婚姻的破局呢？
一、家庭背景的差異：
成長背景不同，豪門公婆也許會嫌棄媳婦俗氣、不懂禮儀，沒有名媛風範等等。也許有一些規矩要遵守，太有自我個性的女性嫁入這樣的家庭難免會感覺處處被束縛以及必須面對生活裡許多矛盾衝突。如果生了小孩，更容易因教養觀念上的不同而激化彼此差異。
二、傳宗接代的壓力：
多數的豪門因為需要後代繼承家業，所以特別需要媳婦生育下一代，不但是傳宗接代，「母以子貴」也是家中權力的象徵。如果因故無法依照婆家期待生兒育女，那身心的壓力肯定很大。也因為沒有傳宗接代的貢獻，媳婦在家庭中的地位就比較容易動搖。
三、老公容易婚外情：
老公容易婚外情除了因為他們是客觀條件較好的一群人，本來就容易吸引女性主動投懷送抱，也是因為他們有財力負擔婚外情的開銷。有部分的豪門長輩自己就是三妻四妾不以為意，自然富二代也就有樣學樣，不認為婚外情是什麼罪大惡極的事。
還有一些媳婦在嫁入豪門後就不再上班只當貴婦或者成為家庭主婦，導致經濟完全仰賴伴侶，在家庭受到委屈時只好忍氣吞聲。以上這些都是女性嫁入豪門的挑戰，所以如果妳仍懷抱著豪門媳婦夢，應該如何調整自己的心態呢？艾姬給妳的建議是，想清楚自己是貪圖物質生活享受還是真的對伴侶有愛，有沒有足夠的智慧和情商去面對家庭的束縛和衝突？受到委屈的時候能支撐自己繼續維持婚姻的信念是什麼？如果遭逢背叛和婚姻危機還是更悲慘的人財兩失，妳是否具備經濟獨立或者重新開始自力更生的能力？
當然，不是所有的豪門婚姻都是悲劇收場，麻雀變鳳凰的故事也並非不可能，若妳的伴侶能像哈利王子和梅根同進退說不定也是一種幸福。婚前妳必須思考，妳究竟有多少能耐在豪門家庭存活？又能放棄多少自我去配合婆家的生活規範和節奏？別忘了婚禮只是一下子，婚姻才是一輩子。排場越大越豪華的婚禮，婚姻結束時往往越令人唏噓啊！
到這裡找艾姬……
BLOG：艾姬的情慾故事
粉絲頁：我是艾姫：情癒撩慾系作家
和艾姫說說話
Line ID :@agilove
(艾姫私房話)
【艾姬新書上市／18禁】《貓女調教專案》現正熱賣中！
姊妹淘專欄超人氣連載故事終於寫下完整篇章，邁向王子與李琳的大結局！
性與愛的拉扯，艾姫最新力作，喚醒身心靈的愛慾都會小說。
「我想變得像貓一樣，驕傲、優雅又性感，讓你目不轉睛……」
從空氣剩女蛻變成「誘惑女王」 讓平凡女孩「地位逆轉」的情慾小說！
※※博客來購書請進（請登入會員試閱）
※※金石堂購書請進
※※尖端SPP
（未滿18歲之人不得閱聽）