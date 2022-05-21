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被洗腦20年！老員工抖「職場上最噁的一句話」　網爆共鳴

▲原PO分享一位被公司洗腦20年的老員工說的一句話，讓他聽了覺得是「職場上最噁心的一句話」，貼文一出，全場爆共鳴。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO分享一位被公司洗腦20年的老員工說的一句話，讓他聽了覺得是「職場上最噁心的一句話」，貼文一出，全場爆共鳴。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-05-21 14:49:43

在職場上除了要處理繁瑣的工作事宜，還得與上司、同事經營良好的關係，實屬不易；對此，就有一名男網友分享一位被公司洗腦20年的老員工說的一句話，讓他聽了覺得是「職場上最噁心的一句話」，貼文一出，全場爆共鳴。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「職場上聽過最噁心的一句話」為題發文，表示有一位被公司洗腦20年的老員工說過「好好幹，公司不會虧待你的」，但他聽完卻認為「以前的年代或許可以，但現在看起來這段話格外諷刺」。

▲原PO分享一位被公司洗腦20年的老員工說的一句話，讓他聽了覺得是「職場上最噁心的一句話」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自Pixabay）
▲原PO分享一位被公司洗腦20年的老員工說的一句話，讓他聽了覺得是「職場上最噁心的一句話」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自Pixabay）
貼文一出，全場爆共鳴，「感覺好像我們集團會說的話」、「一聽到馬上有聲音，還好我不到一個禮拜就趕快跑，騙啊」、「現在：好好幹，公司一定壓榨你的」、「現在的年輕人怎麼動不動就想離職，我心裡OS: 媽X工作環境這麼差還不跑~」、「年輕人！不要只在乎薪水，要看看你能為公司做什麼，在這裡學到什麼，可是前輩啊！我在您身上看到是馬屁精、牆頭草、伸手牌欸」。

也有許多網友紛紛留言，透露自己認為「職場上最噁心的一句話」，「還有能者多勞也很垃圾」、「『一起共體時艱』，問題是有好處也沒我的份啊」、「不要在意薪水多少，要看看你在工作上學到了什麼」、「領公司的薪水要懷著感恩的心，多為公司著想，沒有公司也就沒有我們-總經理語錄」、「公司虧損要什麼加班費？」、「多做多學，學到的就是你的」、「把公司當成自己的公司，盡心盡力」。

但也有網友認為，「看公司，一線廠好好幹，真的不會虧待。但大部分好好幹的分紅普通」、「我一直以為這話本來就是用來諷刺的，沒想到還有人認真了，哈」、「以前太純樸了吧，我去年才剛出社會當社畜，也沒相信這種話」、「這種畫大餅的心靈安慰，只能騙沒出過社會的新鮮人」。（編輯：郭佩蓉）

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