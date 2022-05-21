46歲女神許路兒同框女密友放閃！粉絲暴動：終於公開了

女星許維恩和姊姊許路兒、許菲菲是圈內有名的姊妹花，皆擁有超高顏值，尤其是46歲的許路兒，曾因善於保養的凍齡美貌紅到國外，感情世界也引人好奇，昨天是520情人節，大票名人、網紅曬出情侶照放閃，許路兒收工後罕見曝光一張和女密友的合影，瞬間讓粉絲暴動了，引發浮想翩翩，不少人獻上祝福，留言「終於公開了」！





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▲45歲的許路兒外貌令人驚艷。（圖／翻攝許路兒FB）

▲許路兒因為凍齡美貌，紅到國外去。（圖／翻攝許路兒FB）

許路兒2015年曾接受《小燕之夜》訪問，被妹妹許維恩爆料為愛瘋狂，曾經不顧家人反對，為戀愛從家裡二樓跳到卡車上，再偷偷溜出門和男友約會，當時她自稱有關係不錯的好朋友，覺得維持現狀很好，未來不一定要結婚、生小孩，對感情態度很開放，不會被傳統所限制。





許路兒昨在IG上傳一張照片，寫下「收工，覓食。Happy Friday、Happy 520」，對著鏡頭嘟嘴賣萌，還比出YA勝利手勢，心情顯然很不錯，身旁女友人也俏皮吐舌，拿起手機記錄兩人當下快樂神情。由於這位女密友多次出現在許路兒的IG合照裡，3年前就被週刊爆出交往一事，但其工作夥伴澄清新聞，強調雙方只是認識很久的朋友。





▲許路兒（右）和女密友認識超過10年。（圖／翻攝許路兒IG）

▲許路兒和女密友一起合影。（圖／翻攝許路兒FB）

▲許路兒（左）和女密友感情深厚。（圖／翻攝許路兒IG）

而這對交情深厚的密友，認識超過10年了，特別選在520曬合照，讓粉絲心情激動，留言力挺許路兒，「終於公開了，要幸福噢」、「心碎的一天，但還是恭喜路兒公開幸福」、「終於公開！很棒」、「好棒好幸福」。



