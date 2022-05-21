確診數降、高峰已過？專家估下週達峰值、6月恢復平穩

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洪子仁指出，目前以疫情接近峰值的區塊來說，防疫作為的重中之重在於醫療量能是否能承擔，因為中重症的人會到醫療機構就醫，醫療機構能否守住量能是防疫上的重點。
他提到，台灣的流行曲線近似紐西蘭的型態，原本紐西蘭預測高峰值在5萬例，但後來卻落在1萬5000至2萬2000之間，停留了20天左右才下滑，台灣的流行曲線可能也正進入高檔區，在5到10萬維持、遊走，而沒有衝破預期峰值、爆炸性增加的好處，就是醫療量能有充分時間讓中重症病人得到好的照顧跟治療。
像香港就屬於病例指數型成長、確診人數爆炸性增加，而導致醫療出現擠兌現象，死亡人數大幅增加，但台灣目前看來是進入高檔區，也許未來幾天會到達10萬例，但高峰點若能維持在5到10萬間遊走，就能讓醫療量能承接住中重症病人；目前預測疫情在下週、5月底會到達高峰點，停留一段時間，感染人數達到病毒進入社區滿足點後，確診人數有機會在6月份慢慢減少，恢復平穩。
陳時中表示，以這段時間來看，確診數並沒有出現「暴衝式」的成長，若以目前8到9萬例，甚至到12萬例為高點來看，疫情恐怕會拖比較長，若一下衝到12到13萬例，短期壓力會比較大，但疫情時間就會相對的短，各有利弊。
洪子仁分析，若從醫療量能可承接、讓民眾傷亡致死率下降，將人民健康損失降到最低的角度來看，以目前台灣的流行曲線，在高檔區盤旋是較有利，讓醫療機構得以適應、照顧中重症病人，但缺點就是流行時間拖長，也會拉長整體經濟復甦力道與時間；反之，「暴衝式」成長、快去快回的好處就是該染疫的人都染疫了，人民與病毒共存、經濟就能慢慢恢復，但缺點就是一下衝到高點，短時間內產生大量中重症病人，會擠爆醫療量能，造成照顧不周、延遲，而導致死亡增加。
他觀察到，以台灣疫情來看，確診數平均每2週會增10倍，本來預計5月中會達10萬以上，卻沒發生，這是因為4月中旬民眾自發性降低人流、車流、餐廳內用，才得以讓疫情沒出現「暴衝式」成長，他特別感謝民眾在沒透過政策管制下自發性防疫，讓醫界喘口氣。
指揮中心公布，今天中重症有223例、新增59例本土病例死亡個案，比昨天多10例，其中年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、56例具慢性病史、29例無疫苗接種。
洪子仁說，致死率上升是可預期的，因為確診者人數大幅增加，一定會反映在重症跟死亡數，惟須注意3大重點，第一，年齡越大風險越高，但80歲以上的中重症、死亡人數會再高一個等級；第二，中重症者9成以上帶有共病、癌症等疾病因素；在中重症及死亡個案裡，沒打滿3劑疫苗的比例約68%至70%左右。他呼籲民眾打滿3劑疫苗是在此段流行期間可控、能做到，可以幫助醫療機構增加量能的事情。
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