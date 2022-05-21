《原子》高顏值推坑！小孩人氣逆襲登頂　林煥鈞迷倒網紅

台灣最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》，引起全民熱議，不只選手們的唱跳實力受關注，高顏值也觸動網紅狂噴少女心，舞台魅力十足的「小孩」（何世華），以「台版GD」標誌人氣高漲，贏過紅到日韓的清新男孩林佳辰，獲得票數第一，網紅「到處都是瘋女人」成員Apple，則被土星的林煥鈞圈粉，笑稱「這表演我看了10遍，拜託多給我們家煥鈞一點特寫好嗎？」





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▲蔡承祐（左起）、小孩和林佳辰是投票活動人氣最高的前幾名選手。（圖／記者陳明安攝）

《原子少年》第二賽制上週完美落幕，金星與愛紗表演的《喇舌》，還有睽違6年合體的JPM和地球表演《那不是雪中紅》，都獲得評審40分滿分，網友紛紛感嘆流下時代的眼淚，許多觀眾直言：「起初是被導師陣容吸引，沒想到原子少年實力可以這麼好」、「看完合作舞台馬上回去補前面的集數，真的有被嚇到，表演真的都太好看了！」





許多知名YouTuber也紛紛入坑，推出《原子少年》的觀賞Reaction影片，包括對選秀節目有深入研究的「快樂寶賤」、知名舞蹈老師「放鬆兄弟 奕寬」陸續分享收看《原子》心得，點評選手表現，鼓勵《原子》用心與可改進之處。擁有25萬訂閱的「到處都是瘋女人」頻道成員APPLE則是林煥鈞的死忠粉絲，一看到他出場就尖叫不已，形容他是「姐姐的冰淇淋」，看到特寫畫面就瘋狂觸電。





▲曹家齊（左起）、唐立杰、林煥鈞、田一德、陳水豐、劉新民表演《精舞門》，獲得網紅們認可。（圖／野火娛樂提供）

▲「到處都是瘋女人」頻道成員APPLE（左）是林煥鈞的死忠粉絲，一看到他出場就尖叫不已。（圖／翻攝網路）

受到觀眾青睞，《原子少年》也突破同溫層，受到不少IG創作者的推薦。節目中表現亮眼的天王星選手小孩，因上了舞台強大的氣場與驚人的表現，成為網友熱門討論話題，IG粉絲數在節目播出後以高速飆升破萬，並且穩定成長中。人氣投票中，小孩的票數也迅速地超越節目未開播就驚豔南韓的高顏值選手林佳辰。





▲木星與海王星合體表演舞蹈。（圖／野火娛樂提供）

本週日節目進入第三賽制「星球聯盟」，風格迥異的8顆行星將兩兩合作，共同推派5位選手出演歌唱舞台、7位選手展現舞蹈舞台，火星與土星合作、地球與天王星合作、木星與海王星合作、水星與金星合作。本集將由主攻舞蹈的7人合作團體首先登場，《NOWnews今日新聞》的YouTube頻道22日晚上10時將獨家邀請少年們直播，陪同觀眾欣賞節目，包括土星組林煥鈞、天王星的人氣王小孩，火星組李哲言、地球組黃文廷、木星組金雲，以及金星組「表情富翁」蔡朕同台，分享練習及表演過程的內幕，精彩內容只在《NOWnews今日新聞》的YouTube頻道。



