YouTuber開戰北市交通局！怒轟政府歧視二輪 官方回應了
知名YouTuber「Cheap」以擅長講述歷史故事與分享知識聞名，不過他今（21）日卻上傳影片對台北市交通局「開戰」！Cheap透露，台北市交通局委託公關公司請他拍攝宣導交通安全的影片，不料對於內容的期待雙方落差很大，最終合作破局。Cheap將雙方溝通過程公開，怒轟交通局根本是帶頭「歧視機車族」且不尊重創作者。影片曝光後引發熱議，北市交通局也回應了。
Cheap表示，自己在4月底時接到公關公司通知，台北市交通局想要請他拍攝交通安全的影片，不料他做好文案提交後，公關卻希望修改，提出不少要求像是認為Cheap花了太多篇幅講述歷史，且希望他多多宣導「交通事故受傷人數最高的是機車」、「機車應依規定禮讓大小客車」等等。
Cheap怒轟交通局完全不尊重創作者，好像覺得有錢就是老大的慣老闆；Cheap更批評交通局根本是政府帶頭歧視機車族，把機車族形容得像是交通亂源，只強調交通事故受傷人數最多的是機車，但卻對機車族人數多，且機車一發生事故就容易受傷的背景視而不見。
Cheap認為台灣從道路設計到法規，包括各種車種分流、機慢車二段式左轉等等規定，都只是在增加機車族的危險因子，對於整體交通問題的改善根本沒有幫助，批評政府官員完全不知道民間疾苦。
而對於Cheap的抨擊，台北市交通局則回應表示，台灣的交通法規並沒有「機車禮讓大小客車」的規定，台北市交通局委託公關公司宣傳時，從來沒有、也絕對不會提供這樣錯誤的資訊。影片中的文字並非出自台北市交通局提供。委託製作影片所提的宣導重點，是要強調「勿與大型車併行，遠離大型車」等交安觀念。交通局也特別說明，宣傳溝通均由公關公司與Cheap先生聯繫，過程中台北市交通局人員都未直接和Cheap先生對話；對於腳本內容，也是秉持交通專業提出建議和溝通。
交通局最後表示，「感謝各位網友所提出的建議和問題，台北市交通局將會納入未來政策上的參考，並反應給中央，希望在兼顧交通安全的情況下，讓法令能更貼近所有用路人的需求。」（編輯：倪浩軒）