70歲金庸名導撒1.8億離婚！割捨2棟豪宅　為娶嫩妻淨身

曾製作金庸電視劇《笑傲江湖》、《天龍八部》聞名的大陸知名導演張紀中，雖因年過70歲，卻因娶了小31歲的嫩妻，屢屢登上微博熱搜，但離婚6年的前妻樊馨蔓昨（23）日卻驚爆和他有財務糾紛，雙方鬧上法院，他也不忍了，深夜曬出雙方離婚協議和聲明，自爆為了離異，早就給了女方兩棟房子和4千萬人民幣（約1.8億元台幣），付出代價不小。





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▲張紀中曾執導金庸名劇《笑傲江湖》。（圖／翻攝張紀中微博）

▲金庸劇大製作張紀中（左）日前發布武俠短片，捧嫩妻杜星霖當「越女劍」女主角小青。翻攝張紀中視頻

張紀中和同為導演的樊馨蔓結縭14年，工作、財產綑綁緊密，也共同收養一個兒子，2016年為了離婚，他幾乎是淨身出戶，協議書上載明保留一間自住房屋和一輛車外，他給了前妻兩棟房子、3間影視公司股份（同時轉移債務）、3輛汽車、4千萬人民幣，還有部分劇本著作權，並約定對離婚協議保密，不得作出不利對方名聲的發言。





▲張紀中秀出離婚協議書裡，載明送了前妻兩棟豪宅。（圖／翻攝張紀中微博）

▲張紀中給了前妻3間公司股份，還給對方1.8億元台幣。（圖／翻攝張紀中微博）

不過離婚後隔年，張紀中就迎娶小31歲的女助理杜星霖進門，一連生下兩個兒子，精力旺盛令人咋舌，被樊馨蔓指控根本無縫接軌，有劈腿嫌疑，最近她又爆料他被自己名下的「美猴王國文化發展有限公司」起訴，才會讓張紀中忍不住跳出來自清，曝光當初離婚協議早就載明不處理公司債務，反擊前妻誣告。





網友看了協議後忍不住嘆息，「離婚代價好大」、「前妻這是要榨幹張紀中的所有價值啊」、「看來和這位前妻鬧得不愉快，多少年了又扯」、「現在這幾套北京房價值都快上億了吧，財產分配上有一說一其實我覺得還行」。



