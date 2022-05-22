政府批准更高死亡率　台大醫院工會：惡質護病比就地合法

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疫情開始前，台灣的護病比如何？工會提及，過去台灣的護病比依照白班、小夜、大夜各自有不同的規定，到了晚上一個護理師可以合法地照顧15位病人，至於違法的話則可能照顧更多。而為了加強對於COVID確診病人的照顧，衛福部制定了1:5的原則，也就是一位護理師以照顧5名患者為主。隨著疫情蔓延、護理人力短缺，想當然耳許多醫院偷偷的早就違反了政府規定的守則。
多少的護病比算是合理？工會認為，如果在過去COVID輕症就要住院的時代，我們都以1:5為照護人力原則，則如今每位確診住院患者都年近百歲、多重共病、長期臥床且連三餐便溺都需護理師親力親為，照顧比例更應該要下降才對。而在台灣，事情卻正好反其道而行。因為太多醫院無法做到衛福部的要求，工會團體也提出抗議，於是衛福部從善如流，把變態的超高照護病人數就地合法，於是一名護理師照顧15個確診患者也成為一件合法的事了。
台大醫院企業工會強調，當然，我們知道，此時此刻需要住院的病人仍多、護理人力因確診隔離而減損，醫院做不到符合1:5的人力，但衛福部卻是連演都不演，不談加發津貼、不談未來挹注醫事人力、不願承認目前醫療量能瀕臨崩潰，直接告訴醫院「做得好，可繼續」，告訴醫療人員「撐下去，大家會記得」。
為什麼指揮中心還說，沒有看到護理師的大量離職？因為醫療人員仍有責任感，不希望自己的中途退出讓其他夥伴承受更多痛苦，或者被醫院的違約金條款綁住無法抽身，但過了這一陣子，當民眾也忘記在疫情中的痛苦，繼續將緊急求救鈴當作飯店服務鈴、依舊斥罵護理師怎麼那麼慢沒有來侍奉餐飯，想起微薄的薪水和卑微的姿態，決心離開這還債似的醫療環境，官員是否會想起政策如何重創我們靠血汗撐起的醫療品質？
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