COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

政府批准更高死亡率　台大醫院工會：惡質護病比就地合法

▲國內本土疫情不斷飆新高，中重症及死亡人數也增加中，台大醫院企業工會今（22）日發年聲明直指，當政府批准更高的死亡率，即惡質護病比就地合法。（示意圖／取自 pixabay ）
▲國內本土疫情不斷飆新高，中重症及死亡人數也增加中，台大醫院企業工會今（22）日發年聲明直指，當政府批准更高的死亡率，即惡質護病比就地合法。（示意圖／取自 pixabay ）

記者顏真真／台北報導

2022-05-22 11:24:40

中央流行疫情指揮中心將專責病房護病比從1:5放寬至1:9，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞昨說明，這是為了讓醫院彈性調整，暫時取消僵化規定。對此，台大醫院企業工會今（22）日發出聲明直指，此時此刻需要住院的病人仍多、護理人力因確診隔離而減損，醫院做不到符合1:5的人力，但衛福部卻連演都不演，不談加發津貼、不談未來挹注醫事人力、不願承認目前醫療量能瀕臨崩潰，當政府批准更高死亡率，即惡質護病比就地合法。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大醫院企業工會指出，為什麼要制定護病比？「護病比」就是一個護理師同時照顧幾個住院病人，許多先進國家的醫療體系都有這樣的制度，為的是確保住院期間病人的照護品質。你不會希望當你的家人在住院當中病況急轉直下、瀕臨死亡，此時照顧你家人的護理師卻因為正在替其他（太多的）病人進行治療而無法及時發現。

疫情開始前，台灣的護病比如何？工會提及，過去台灣的護病比依照白班、小夜、大夜各自有不同的規定，到了晚上一個護理師可以合法地照顧15位病人，至於違法的話則可能照顧更多。而為了加強對於COVID確診病人的照顧，衛福部制定了1:5的原則，也就是一位護理師以照顧5名患者為主。隨著疫情蔓延、護理人力短缺，想當然耳許多醫院偷偷的早就違反了政府規定的守則。

多少的護病比算是合理？工會認為，如果在過去COVID輕症就要住院的時代，我們都以1:5為照護人力原則，則如今每位確診住院患者都年近百歲、多重共病、長期臥床且連三餐便溺都需護理師親力親為，照顧比例更應該要下降才對。而在台灣，事情卻正好反其道而行。因為太多醫院無法做到衛福部的要求，工會團體也提出抗議，於是衛福部從善如流，把變態的超高照護病人數就地合法，於是一名護理師照顧15個確診患者也成為一件合法的事了。

台大醫院企業工會強調，當然，我們知道，此時此刻需要住院的病人仍多、護理人力因確診隔離而減損，醫院做不到符合1:5的人力，但衛福部卻是連演都不演，不談加發津貼、不談未來挹注醫事人力、不願承認目前醫療量能瀕臨崩潰，直接告訴醫院「做得好，可繼續」，告訴醫療人員「撐下去，大家會記得」。

為什麼指揮中心還說，沒有看到護理師的大量離職？因為醫療人員仍有責任感，不希望自己的中途退出讓其他夥伴承受更多痛苦，或者被醫院的違約金條款綁住無法抽身，但過了這一陣子，當民眾也忘記在疫情中的痛苦，繼續將緊急求救鈴當作飯店服務鈴、依舊斥罵護理師怎麼那麼慢沒有來侍奉餐飯，想起微薄的薪水和卑微的姿態，決心離開這還債似的醫療環境，官員是否會想起政策如何重創我們靠血汗撐起的醫療品質？

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

確診數降、高峰已過？專家估下週達峰值、6月恢復平穩

Omicron一年感染多次？專家釋疑　打疫苗可減少後遺症

密切接觸者「0＋7」免隔離？專家憂增醫療負擔、提2建議

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

根據金管會截至目前的統計，目前有12家產險推出有效的防疫保單件數約有600多萬件，而還有尚未核保的在途保單預估有100萬件至200萬件左右，請問您有（或曾經）投保防疫險嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀