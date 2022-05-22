中市「水盒子」助攻　24小時監測水質揪不法

台中市環保局對於死魚好發區及高污染潛勢區下游等河川流域，布設「水盒子」移動式水質感測器 ，今年度共布設 30 台， 24 小時全天候、線上監控河川水質， 5 月初查獲一電鍍廠夜間排放廢污水，現場採驗含重金屬酸性廢水（ pH 值達 2.32 ，鎳超標 5.5 倍），放流水超標違反水污染防治法第 7 條等相關規定，後續將依法告發處分，處分金額 6 萬元以上、 2000 萬元以下。

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環保局長陳宏益指出，今年 4 月起，台中市太平區某一高污染潛勢區下游處，水盒子數據常有夜間水質異常，環保局稽查人員進一步分析數據變化趨勢、掌握水質異常好發週期並鎖定可疑污染源，輔以雲端監視蒐證， 5 月初查獲一電鍍廠夜間排放廢污水。

他強調，「水盒子」可即時監測環境，掌握各流域關鍵河段污染情形及異常污染排放週期，有效限縮可疑污染對象，強化稽查量能，只要查獲污染情事且事證確鑿，必將依法開罰，讓不法業者無所遁形。

陳宏益說，水污染事件多因事業未及時發現廢水處理設備異常或量測電極故障、未校正等，導致放流水超標污染水體，遭環保單位處分。

為此，環保局去年起創新開發「水管家」系統，輔助業者自主管理放流水質，異常時自動發送 Line 推播訊息提醒事業端及時除錯、立即矯正，數據同步上傳至雲端資訊平台，方便業者隨時透過手機、電腦或平板查詢，提升自主管理能力，善盡企業社會責任，維護水體環境與永續經濟，共創雙贏。