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中市「水盒子」助攻　24小時監測水質揪不法

▲環保局鎖定上游可疑污染源事業，一查獲水質異常，立即派員前往放流口查核採樣(圖／環保局提供2022.5.22)
▲環保局鎖定上游可疑污染源事業，一查獲水質異常，立即派員前往放流口查核採樣(圖／環保局提供2022.5.22)

記者柳榮俊/台中報導

2022-05-22 11:25:09

台中市環保局對於死魚好發區及高污染潛勢區下游等河川流域，布設「水盒子」移動式水質感測器 ，今年度共布設30台，24小時全天候、線上監控河川水質，5月初查獲一電鍍廠夜間排放廢污水，現場採驗含重金屬酸性廢水（pH值達2.32，鎳超標5.5倍），放流水超標違反水污染防治法第7條等相關規定，後續將依法告發處分，處分金額6萬元以上、2000萬元以下。

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環保局長陳宏益指出，今年4月起，台中市太平區某一高污染潛勢區下游處，水盒子數據常有夜間水質異常，環保局稽查人員進一步分析數據變化趨勢、掌握水質異常好發週期並鎖定可疑污染源，輔以雲端監視蒐證，5月初查獲一電鍍廠夜間排放廢污水。


他強調，「水盒子」可即時監測環境，掌握各流域關鍵河段污染情形及異常污染排放週期，有效限縮可疑污染對象，強化稽查量能，只要查獲污染情事且事證確鑿，必將依法開罰，讓不法業者無所遁形。


陳宏益說，水污染事件多因事業未及時發現廢水處理設備異常或量測電極故障、未校正等，導致放流水超標污染水體，遭環保單位處分。


為此，環保局去年起創新開發「水管家」系統，輔助業者自主管理放流水質，異常時自動發送Line推播訊息提醒事業端及時除錯、立即矯正，數據同步上傳至雲端資訊平台，方便業者隨時透過手機、電腦或平板查詢，提升自主管理能力，善盡企業社會責任，維護水體環境與永續經濟，共創雙贏。


環保局呼籲，排放超標放流水易導致魚群死亡、水體水質惡化，事業單位應妥善操作廢水，降低生態影響，一同提升環境品質。民眾若發現環境污染，如死魚、水色異常或事業偷排廢水等情形，請向環保局報案檢舉，會儘速通知水體管理單位清理並派員稽查，與市民共同打擊非法，維護清澈乾淨的河川。

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