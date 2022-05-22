疫情關鍵！蔡英文籲打3劑疫苗、65歲以上符資格快打四劑
兼任民進黨主席的總統蔡英文今（22）日由內政部長徐國勇、全國小英之友會總會長顏志發、台北市小英之友會總會長陳茂仁、血液基金會侯勝茂董事長陪同，出席小英之友會於大安森林公園舉辦的「小英號捐血車、血液運送車捐贈啟用典禮」記者會，揭幕台北市第一輛環保無動力捐血車以及全新血液運送車。蔡英文致詞表示，希望「小英號」的啟用，能夠拋磚引玉，讓更多人一起加入捐血的行列，一起來支持醫療量能，做醫護團隊的後盾。
台北市小英之友會於 2017 年開始舉辦捐血活動，號召民眾一起挽袖捐血，為了強化社會服務、提高捐血量、優化捐血環境舒適度，這次與醫療財團法人台灣血液基金會台北捐血中心經過多次研議、歷時1年半籌備打造小英號捐血車及血液運送車，環保無動力捐血車則配備外接電源，大幅減少碳排放，車內空間也比傳統捐血車寬敞，總共可容納6座捐血床，既可以減少空汙，也能提升捐血效率，減少民眾排隊捐血的時間。
蔡英文表示，這兩年多來，台灣社會受到疫情的影響，在生活上有許多的改變。在疫情期間，台灣的血庫存量比較低，大家的捐血行動更是特別重要，可以一起來支持醫療量能，做醫護團隊的後盾。
蔡英文說，尤其這次大家集合眾人的力量，捐贈出的環保無動力捐血車，可以降低環境污染，讓捐血行動兼顧環保，真的非常感謝大家的用心。
蔡英文表示，台灣正處在疫情的關鍵時刻，拜託大家一起來幫忙提升疫苗覆蓋率。請大家互相提醒親朋好友，一定要打滿三劑疫苗。甚至現在65歲以上的民眾，還有符合接種資格的朋友，也已經可以接種第四劑。
另外，12歲到17歲青少年的第三劑，最快週三、5月25號就要開打。家裡如果有5到11歲的小朋友，最近兒童疫苗已經陸續到貨，爸爸媽媽也可以選擇讓孩子接種，提升保護力。
蔡英文表示，疫情期間，最重要的就是團結互助，大家互相提醒防疫資訊，互相關懷幫忙。今天看到這麼多朋友來到現場，這就是大家一起凝聚力量，共同來為台灣努力。
蔡英文也期待，「小英號」的啟用能夠拋磚引玉，讓更多人一起加入捐血的行列。