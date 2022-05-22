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陳建仁5面向談防疫　估台灣解封「逐步下樓梯」

▲陳建仁表示，台灣疫苗追加劑的覆蓋率若能再提高，解封就能往「逐步下樓梯」的方向邁進，做好相關部署才能不慌亂。（圖／民進黨提供）
▲陳建仁表示，台灣疫苗追加劑的覆蓋率若能再提高，解封就能往「逐步下樓梯」的方向邁進，做好相關部署才能不慌亂。（圖／民進黨提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-05-22 12:01:55

中研院院士、前副總統陳建仁繼去年5月拍攝「大仁哥親解、疫苗大哉問」防疫影片後，民進黨近來再次邀請其親拍短片「大仁哥親解2.0」，針對這次Omicron疫情狀況，呼籲國人別緊張，並從「正確與病毒共存」、「該如何就診服藥」、「解封前的準備」、「孩子染疫怎麼辦」以及「台灣防疫成績」等五面向向國人一一說明。陳建仁也認為，此刻「是危機也是轉機」，只要大家發揮防疫共識，相互合作、彼此包容，不久將來即能恢復正常生活。

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陳建仁說，Omicron感染率高但無症狀者多，故無法再以清零方式面對，而是要與病毒共存。他認為，台灣防疫目標已走到第三階段「提升自主防疫力」，所以「防疫三寶」相當重要，包括疫苗追加劑、快篩試劑與抗病毒藥物，他並再度呼籲國人打好三劑疫苗，積極配合指揮中心，落實日常防疫才是關鍵。

陳建仁也以「健康光譜」與「疾病金字塔」，向國人具體建議相關病症及其相對應的處置方式，提醒抗病毒藥物仍必須循醫囑服用。對於家中有孩子的家長，陳建仁除鼓勵接種疫苗以達基本保護外，也舉自己孫女發燒為例，提醒父母與學校教師，隨時注意小朋友的健康狀況，一旦有「咳嗽、喉嚨痛、發燒」等症狀，利用快篩做初步判定，再由臨床醫師好好診斷、好好觀察，就會獲得控制。

陳建仁回憶，Omicron去年11月大舉蔓延後，世界各國病例數大幅增加，很多國家一天暴增20到30萬，如果單以百分比推估，「台灣的感染還沒有開始，但實際上可能性也不會太高，因為我們疫苗涵蓋很高，且每個人勤洗手、戴口罩、避免群聚」。

陳建仁同時認為，台灣疫苗追加劑的覆蓋率若能再提高，解封就能往「逐步下樓梯」的方向邁進，做好相關部署才能不慌亂。

最後，陳建仁再度向國人提醒，盼大家在防疫的第三階段，發揮「我為人人、人人為我」的彼此共好，他理解民眾對這波疫情的恐慌與害怕，但也提醒，Omicron致死率相對低，「只要我們互相合作、彼此包容，稍微抱著是危機也是轉機的態度面對，即能很快脫離COVID-19陰影」，那麼在不久將來，台灣就能恢復正常生活。

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