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正妹大胃王路路「封鎖他IG」惹議！手寫＋素顏拍片道歉了

▲正妹大胃王路路，被抓包封鎖另一位合作夥伴大胃王豪豪的IG，引發風波。21日親上火線向大家道歉。（圖／路路IG）
▲正妹大胃王路路，被抓包封鎖另一位合作夥伴大胃王豪豪的IG，引發風波。21日親上火線向大家道歉。（圖／路路IG）

編輯中心/綜合報導

2022-05-22 12:38:532022-05-22 12:54:50

台灣知名正妹大胃王路路，靠著有如黑洞的食量以及纖細的身材，吸引觀眾喜愛。怎料，近日卻突然被網友抓包，疑似和另一位大胃王豪豪發生爭執，甚至封鎖對方IG，直接被Dcard炎上。對此，路路不僅PO出手寫道歉聲明，更素顏親自錄製影片，還原整件事情的來龍去脈，來誠心向豪豪以及粉絲網友們鞠躬致歉。

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據了解，整起事件發生於4月下旬，由路路、豪豪、丁丁、傑克、吃飯兄弟組成的大胃王團隊，一同參加泰國蝦大胃王比賽。結果卻被Dcard網友們爆料，豪豪和路路疑似因為上片問題而發生爭執，路路更封鎖了豪豪的IG，引發大家諸多猜測，更出現許多不理性、等攻擊言論，事情越演越烈。

對此，路路於21日在IG上PO出手寫道歉聲明，坦承自己錯誤，以及不成熟的行為和衝動才會引發這次漢豪豪的風波。她解釋，當時活動結束後就和其他成員討論「是否要全體同時上片？」並請其他成員詢問，才得到豪豪已經在開始剪片，並無一起上片的想法。

▲大胃王路路封鎖IG，向大家道歉了。（圖／路路IG）
▲路路PO出手寫道歉聲明，親自解釋來龍去脈以及自己的錯誤。（圖／路路IG）
路路坦言，得到被拒絕的答案後就開始產生負面的想法，「當下我沒有弄清楚事件的細節，就單方面以自己的立場下定論，導致我對豪豪產生深深的誤解，再次我深感抱歉，對不起」。她強調，未來自己會去主動聯絡夥伴，去化解不必要的誤會發生，「也期許將來不管豪豪或其他工作夥伴，有任何的誤會或問題，都可以直接主動私訊我找我，讓我們把誤會解開」。

此外，路路也向中間協調的傑克致歉，「因為我的不成熟，讓你在中間很為難，我很抱歉第一時間也沒有清楚，是我的衝動，以及不成熟造成現在的地步，對不起」。

至於IG封鎖豪豪的事件，路路承認，「是我的不成熟和衝動，因為在看Dcard文章以及豪豪PO出的限動後，我的情緒受到很大的波動，為了不想要看到豪豪的動態與當下情緒的影響，我做了很幼稚的決定，封鎖了他，但很快的我也意識到錯誤，立即解除封鎖，不再造成不必要的誤會，對此，我深感抱歉，對不起」。

路路除了PO出手寫道歉聲明，同時也在YouTube上錄製影片，親自向豪豪以及大家鞠躬道歉。對此，豪豪也在IG限動上分享，路路和他的對話截圖，並向大家的關心致謝，「謝謝大家關心，誤會已解開」。（編輯：詹鎰睿）

▲大胃王路路封鎖IG，向大家道歉了。（圖／豪豪IG）
▲豪豪隨即PO出和路路的對話，並感謝大家關心，證實雙方誤會已解開。（圖／豪豪IG）

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