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被嗆是日常！衛生局回應廖老大：若合規定不需過於擔心

▲忙著防疫的曾梓展被網友肉搜，僅透過衛生局表示「受檢舉店家抱怨，是基層常有的事」。（圖／台中市政府提供，2022.05.22）
▲忙著防疫的曾梓展被網友肉搜，僅透過衛生局表示「受檢舉店家抱怨，是基層常有的事」。（圖／台中市政府提供，2022.05.22）

記者顏幸如/台中報導

2022-05-22 12:48:38

賽車界名人「廖老大」因茶飲店3週被「查水表」2次，昨晚直播飆罵，質疑沒給紅包、要大家肉搜台中市衛生局長，被市府新聞局長鄭照新怒指妨害防疫。台中市衛生局今證實，該起食安稽查係因民眾檢舉，店家只要合乎規定都不必過於擔心。對於被嗆一事「受檢舉店家有抱怨反應，是平日基層同仁執勤常有的事。」

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人紅是非多！廖老大指控，自己開在南屯的「阿娘喂～廖老大茶坊」，3週被台中市衛生局登門查2次，衛生局回應表示，該案被檢舉內容包括是否有食品登錄、店內所使用的茶葉及加工品是否來自有工廠登記證的加工廠等食安事項，市府接獲檢舉案後，依照《台中市政府及所屬機關處理人民陳情案件作業要點》及《食安法》等相關規定進行食安稽查。

衛生局說明，稽查結果包括未出示體檢報告、冷藏櫃內個人物品未專區放置、未穿戴工作帽等缺失項目，限期改善日期為5月31日，食安處將依既有流程，擇期前往複查。

▲鄭照新凌晨在個人臉書發文，指廖老大的行為「有點過了」。（圖／盧秀燕臉書，2022.05.22）
▲鄭照新凌晨在個人臉書發文，指廖老大的行為「有點過了」。（圖／盧秀燕臉書，2022.05.22）
對於廖老大開嗆、暗示衛生局查緝有收受紅包、要肉搜衛生局長曾梓展一事，衛生局定調為「業主因一時氣憤失言」，強調平日接到檢舉出勤稽查，是業務之內職責，沒有選擇性問題，也不可能特定針對店家。至於受檢舉店家有抱怨反應，是平日基層同仁執勤常有的事，並提醒店家「只要合乎規定都不必過於擔心」。

台中市政府則呼籲，有社會影響力和聲量的業主，能體察衛生局基層防疫量能飽和，還要加班到半夜服務確診市民的辛勞，把電話線留給服務確診大眾，切莫發動佔線阻礙防疫量能。並強調衛生局基層同仁此時全心面對的任務，「不是無端被指控的收紅包，而是每日加班服務的送防疫包」。

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