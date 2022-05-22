獨／鬼鬼揮別禾浩辰！發誓單身中　《原子》現場挑他結婚

個性直率又活潑的吳映潔（鬼鬼），在圈內異性緣極佳，和周湯豪、炎亞綸眾多好友搭檔都能激發CP感，她和男星禾浩辰戀情傳了4年，是關係穩定的好朋友，最近卻驚爆分手，參加男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》時，當場發誓「現正單身中」，還在星際導師Ella的詢問下，從80位少年裡挑選了內心的心儀對象！





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▲吳映潔重返《原子少年》舞台，和選手們一起互動。左起為林佳辰、林煥鈞、MAX、鬼鬼、小孩、須弘道、李秉諭。（圖／野火娛樂提供）

Ella在錄影時詢問吳映潔的男友條件需求，她害羞地說，如果年輕10歲、正值適婚年齡的話，會立馬選擇火星組的實力唱將MAX（徐彭臒）結婚，因為他看起成熟穩重，是個讓女生有安全感，可以依靠的對象；如果正值19、20歲情竇初開的話，會選擇地球林佳辰、水星的須弘道，因為他們不但顏值高，還很有唱跳才華，是最棒的選擇。





▲顏值很高的林佳辰，是鬼鬼認為少女心儀的理想對象。（圖／野火娛樂提供）

就像多數人的「慕強心理」，吳映潔覺得異性如果有一項專門才藝，是自己做不到的，像是有創作的專長，就會讓自己很心動。吳映潔在上回導師合作賽，和水星組的可愛少年們合作〈SUGAR RUSH〉，將在韓國出道所學習的舞台經驗傾囊相授，彼此建立深厚情誼，讓觀眾感受她像個小姐姐般成熟又暖心的一面，這次她重返《原子》舞台，還會和選手之間有何互動，讓人非常期待。





▲鬼鬼認為水星的須弘道年輕雖輕卻很有才華。（圖／野火娛樂提供）

《原子少年ATOM BOYZ》本週日節目進入第三賽制「星球聯盟」，風格迥異的8顆行星將兩兩合作，共同推派5位選手出演歌唱舞台、7位選手展現舞蹈舞台，火星與土星合作、地球與天王星合作、木星與海王星合作、水星與金星合作。本集將由主攻舞蹈的7人合作團體首先登場，《NOWnews今日新聞》的YouTube頻道22日晚上10時將獨家邀請少年們陪同觀眾欣賞直播，包括土星組林煥鈞、天王星的人氣王小孩，火星組李哲言、地球組黃文廷、木星組金雲，以及金星組「表情富翁」蔡朕同台，爆料練習過程的內幕。



