原子滅團危機？金星聞周湯豪評語失落　天地聯盟燃炸舞台

最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》本週進入第三賽制「星球聯盟」，以8大星球兩兩結盟成四個隊伍，每個隊伍包括7人舞蹈組、5人歌唱組互相PK，分數最低的那個隊伍的兩團將被流放到冥王星，進入「待定名單」，意即可能有滅團危機，讓少年們更要全力以赴爭取表現，人氣投票票數最高的天王星和地球組，自曝每晚耗盡體力，練到深夜才休息，果然不負眾望，獲得導師高分評價！

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▲金星和水星結盟表現不俗，周湯豪評價讓團員失落。（圖／翻攝YouTube）

本週賽制讓不同星球的少年們互相碰撞，激發不同火花，活潑外放的金星和青澀少年的水星搭配，挑戰曲風速度變化多端的歌曲〈3倍速〉，越來越快的節奏，考驗選手們對身體的控制力，是很好的開場秀，不過評分嚴厲的周湯豪，表示「表演是好看的，但沒有GET到任何東西，可能需要磨合期，讓表演更吸睛」，罕見負面評價讓團員內心非常失落。

▲木星與海王星合體表演舞蹈。（圖／野火娛樂提供）

海天星和木星組成「漂流木」組合，表演帶動氣氛的〈CLAP〉，因為身高、舞蹈實力差異大，動作很難整齊，索性以一對一教學方式，雕塑每個動作細節，在海王星邱勝揚、賴子騰、劉浩文帶領下，木星表現有大幅進步，陳治廷表示跟厲害的人一起練舞，真的進步很快。Ella在驗收時提及合作賽未幫木星拿到高分，忍不住激動落淚，主動和羅奕傑化解心結，鼓勵對方繼續努力、不要怕失敗。

▲火星與土星合作舞蹈，結合彼此魅力表現更有突破。(圖／野火娛樂提供)

舞蹈實力一流的土星，一直想扭轉舞團形象，晉升男團偶像，這次和超有男人味的火星合作，表演帥氣十足的〈Lamborghini vroom〉，旋律與歌詞宛如名貴跑車的引擎聲，低沉嗓音迷倒現場夥伴，導師坤達誇他們變MAN了，舞力導師田一德認證這首歌曲舞蹈身體控制不容易，但選手們表現很好，周湯豪則點名唐立杰很不錯，看好他未來發展。





▲《原子少年》陳子輇大秀地板動作。（圖／翻攝YouTube）

而人氣最高的天王星和地球選手，「天地聯盟」果然舞台表現讓人驚豔，由入圍本屆金曲獎最佳客語專輯的製作人彭柏邑創作超有態度的〈懶得跟你講〉，加入首次表演的陳子輇大秀地板動作、小孩收放自如的電流舞，配上團內的創作高手吳昱廷填寫歌詞，強烈風格燃炸現場。天王星嘻哈饒舌的風格，感染地球組的黃文廷、周祖安，跟著越跳越放得開，黃文廷笑說「自己全身上下都被他們影響，很像成為他們其中的一員」，被虧想要跳槽。





《原子少年》下週將有白熱化競爭，四組歌唱組選手輪番上場後，將統計所有導師分數和人氣投票總分，將有兩團進入待定名單選擇，少年們還會有何驚人表現，敬請鎖定《NOWnews今日新聞》，YouTube頻道還有獨家視角影片呈現。



