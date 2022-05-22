劉德華被坑了！暖心廣告被控抄襲網紅　汽車廠商緊急道歉

演藝圈天王劉德華捲入抄襲風波！他昨（21）日發布與奧迪汽車廣告合作的一則暖心廣告，在24節氣的「小滿」之日，鼓勵大眾追求完美，但未必要十全十美，優美的廣告詞配上華仔的魅力嗓音，立刻在社群平台瘋傳，抖音上也累積400多萬讚，卻被網紅作家「北大滿哥」打臉，指控對方是抄襲其創作，該廠商立刻道歉下架影片，並向作者和劉德華致歉！





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該廣告提及傳統24節氣裡，有小暑就有大暑，有小寒就會有大寒，但有小滿卻沒有大滿，因為大滿不符合古人的智慧，該廣告詞形容自小滿起，雨水漸增、麥穗飽滿，萬物生長而不過度，就像是一種人生態度，追求完美但不苛求十全十美，在人生艱難的時光裡，可以積蓄力量，未來乘風破浪。





然而這段2分鐘優美廣告詞，其實是抄襲「北大滿哥」去年上傳的影片，而且內文雷同度太高，幾乎是全文照抄，卻未詢問當事者授權，讓劉德華廣告抄襲火速登上熱搜排行榜第一，奧迪汽車也緊急發布聲明，「因監管不力、審核不嚴給劉德華先生、北大滿哥及相關方造成的困擾，我們表示誠摯的歉意」。





▲奧迪汽車發聲明向劉德華及網紅作家道歉，並緊急下架該影片。（圖／翻攝微博）

因為奧迪是知名廠牌，廣告文案卻嚴重抄襲，讓網友吐槽除了作者其他都抄遍了，粉絲則心疼華仔被坑了，「劉德華被坑得最慘的一次」、「這是我看過最糟的劉德華新聞」、「這根本不是劉德華的問題」，也有網友質疑華仔是否有連帶責任，隨即有律師跳出來澄清，劉德華不知情該文案是盜用，本身沒有罪責，該由汽車廠商及廣告公司負責。



