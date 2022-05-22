黃明志看不慣高調炫富！火大開砲「很多歌手爆紅就變了」
黃明志推出最新單曲《像他一樣》，以世界足壇英雄Thierry Henry（蒂埃里·丹尼爾·亨利）為故事主軸，敘述透過不斷堅持心中的信念，鎖定一個偶像為目標，會照着他的路，要像他一樣名揚四方。黃明志說起自己的偶像是Michael Jackson，認為Michael Jackson叛逆都在創作上，現實的他很為社會發聲，不像許多紅了都歌手就變了，還愛高調炫富。
黃明志分享這首歌，最主要的內容是在講每個人小時候或者年輕的時候都會有自己的偶像，或者會有自己崇拜的對象，那個人他可能是明星、他也可能只是家裏的親戚、兄長或者是同學，或者學校裡面的人都有可能，就是不管在什麼領域都會有一些莫名崇拜，或者想要學習或者效仿的對象。因爲我們人在沒有什麼方向感的，或者還沒有很認清自己的方向的時候，都會需要一些人來幫你指引，這些所謂的偶像或者是心靈寄託，在冥冥之中爲你指引道路。
最新單曲《像他一樣》MV講述運動精神，除了振奮人心外也讓人熱血沸騰，黃明志說：「其實我小時候的偶像是Michael Jackson（麥可傑克森），因爲我覺得他除了音樂好聽、舞蹈好看之外，最重要的是他的精神，就是他挑戰自己。」黃明志讚賞表示，雖然Michael Jackson很叛逆，但他的叛逆都運用在創作上，「在現實生活中還是很關心這個社會重視公義為世界發聲，我覺得這個非常重要。反觀其他很多歌手成名後就變了，連自己國家被欺負，看到什麼事情都不要講，隔岸觀火的感覺，就是賺大錢買車買樓後高調炫富。對我來講成功的藝人願意站出來為社會做一些什麼，為社會發言。爲自己的國家講話，站出來捍衛自己權利和普世價值，我覺得這個很不容易，也因爲這樣當Michael Jackson去世的那時候，我覺得非常失落，就像一種精神偶像崩塌的感覺。」