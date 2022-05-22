35歲美女網紅首露臉竟是告別人世 　胃癌末期身體已癱瘓

「這是我去年手術前拍的一組照片，當時就大概知道會是我的遺照了」大陸35歲網紅「薄荷醬小Ｑ」一直未出鏡過，沒想到今天首po自己的一組美照，竟同時宣告自己已是胃癌末期，168公分高的她，瘦到僅剩30公斤，她自知來日無多，在微博先向粉絲道別，只恨自己命運坎坷，悲傷自己死不逢時。





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「薄荷醬小Q」以介紹醫美保養品起家，也會討論整型問題，在微博累積逾百萬粉絲，但她去年4月底之後就沒有再發文，啟人疑竇，粉絲也擔憂她出了什麼狀況。沒想到22日再PO文，是宣佈自己已經癌症末期的悲訊，而這一年多來，她雖積極接受各種治療，但她感嘆地說，很不幸，得的是最凶險的胃癌。在發現之前並沒有任何不適，「應該是家族遺傳+基因突變，醫生也說不清楚，只是說這個病總是年輕的女性容易得。」





▲168公分的小Ｑ自述目前體重僅剩30公斤。翻攝薄荷醬小Ｑ微博

小Q自述，拚盡全力治療，已經切了胃、切了小腸，也歷經無數次的化療，靶向。pd1，甚至用上了carnk，但也無法阻止癌細胞蔓延，她愈來愈嚴重，現在已經嚴重到無法吃喝、半癱瘓在床，靠輸液維持生命，168公分的身高體重僅剩下30公斤多一點。小Q說，從小就冥冥之中覺得自己的基因不好，預感自己不會長壽，可能真的是命中註定，小學的時候，就在日記中寫下「我不會長壽」，「現在我終於相信了命運和玄學，科學之外，還有很多我們所未知的東西。」





小Q也透露目前住在北京朝陽區，方雖然不是封閉管控，但無法交通，就醫阻礙重重，，原本臨床要測靶點在上海，但被無限期推遲，「我肯定是等不到了，當然我也不想治了，也無法治了，實在太痛苦，每一分每一秒都是煎熬，並且沒有希望。」她遺憾因為疫情關係有很多親人、朋友都見不到最後一面了，「他們都在想盡辦法趕來，希望我還能撐到見面的那一刻。」還好父母最終趕來了自己身邊陪伴。

▲小Q已經癱瘓在床，悲傷自己死不逢時，所幸雙親已趕來陪伴她最後一程。翻攝薄荷醬小Ｑ

一向不露臉的小Q發文的同時首度公開自己的寫真照，表示是去年動手術前拍攝的，「當時就大概知道會是我的遺照了，不過我很喜歡。」希望粉絲也能夠喜歡自己的樣子，「我將永遠定格在35歲這一年。」最後她嘆捨不得與你們說再見：「只恨自己命運坎坷，悲傷自己死不逢時。」小Q的粉絲震驚悲傷，網友留言「希望有奇蹟發生」、「願小Q能少些痛苦」，「你來人間一趟，成為善良可愛的姑娘，命運讓你速速回航，這是我們的遺憾」。



