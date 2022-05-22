巷仔內／綠主委改選！英系掌北市挺陳時中　正國會有守成

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派系人士表示，這樣的結果並不意外，因為雖然各派系聯合起來的黨員票約有1萬張選票，是有與英系抗衡的實力，不過正國會議員林世宗和綠色友誼關係惡劣，另名正國會議員許家蓓則和英系友好，英系一如預期憑正國會內部矛盾奪下北市黨部主委。
黨內人士表示，年底首都市長選舉人選仍不明朗，英系力挺陳時中參選，在英系執掌的北市黨部運作下，即使疫情仍在延燒，可能性仍更提高。
新北市部分，正國會立委余天在已登記情況下退選，故選票上仍有其欄位，雖然最後由湧言會何博文「類同額競選」連任成功，替湧言會守下重要一席。然而何博文獲得1萬310票，余天即使退選仍有7744票，顯見湧言會在新北基層並不穩固，且與正國會是否有利益交換說，仍讓基層有所不滿。
高雄市部分，在現任主委、湧言會趙天麟棄選的狀況下，代表菊系的立委許智傑胞弟許智善同額競選獲勝，地方人士說，這樣的結果代表菊系勢力在前市長、監察院長陳菊離開高雄後底氣仍足，若陳其邁於年底順利連任市長成功，2026年的市長選舉，包含菊系賴瑞隆、邱志偉等人都有機會問鼎。
桃園市黨部主委同額競選，毫無懸念由已擔任兩屆主委的現任主委張火爐交棒給女兒張丞儀，張丞儀年僅29歲，成為創黨以來全國最年輕的地方主委，另張家是新潮流要角，更是桃園市長鄭文燦的班底，桃園由鄭文燦與新系佔優勢的趨勢沒有改變。
另台中市則由正國會李天生同額連任，台南市也由潘新傳同額連任，正國會在台中、黃偉哲系統的「市長派」在台南勢力仍牢固。
嘉義市部分，綠色友誼的現任主委黃露慧擊敗英系立委王美惠的顧問黃敏修，確定連任成功。
大新竹部份，新竹市由市長林智堅子弟兵陳建名連任成功；竹縣則由前縣長鄭永金之子、前總統府總統辦公室參議鄭朝方當選；連江縣部份則由現任主委李問當選續任。
基隆市部分，正國會現任主委蘇仁和對上英系的前主委張錦煌，蘇仁和順利勝出；宜蘭縣部分，正國會現任主委陳俊宇連任成功，險勝英系支持的前主委黃建財；苗栗縣部分，正國會現任主委李貴富對決前苗栗縣議員陳春暖，由李貴富勝出；彰化縣部份，正國會的縣議員許書維敗給綠色友誼中評委楊富鈞。
黨內人士表示，雖然與正國會友好的金門縣現任主委許建全敗選，不敵金門小英之友會長蔡其雍，正國會還另外丟掉彰化縣，但正國會整體來看仍持續保持上次（2020年）黨部主委改選的優勢，拿下5席可說守得漂亮；另英系也依舊握有首都這個重大的灘頭堡，對於未來市長選舉佈局，甚至是2024總統大選都至關重要。
該人士也說，由立委何志偉家族領導的「綠色友誼連線」拿下3席；新潮流系則擁有包括高雄市及屏東縣兩個綠營票倉，整體來說改選結果並無太大意外。