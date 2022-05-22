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巷仔內／綠主委改選！英系掌北市挺陳時中　正國會有守成

▲英系張茂楠當選民進黨台北市黨部主委一職，也讓各界關注，英系力挺的陳時中是否有更大機率代表綠營出戰台北市長選舉。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）
▲英系張茂楠當選民進黨台北市黨部主委一職，也讓各界關注，英系力挺的陳時中是否有更大機率代表綠營出戰台北市長選舉。（圖／翻攝自蘇巧慧臉書）

記者黃宣尹／特稿

2022-05-22 21:25:32

民進黨縣市黨部主委改選結果晚間出爐，北市由英系張茂楠擊退非英系力挺的顏聖冠，也代表前主委黃承國系統仍有極大影響力，未來英系力挺的衛福部長陳時中出戰北市長選舉的可能性大大提高；不過包含宜蘭縣、基隆市、台中市、苗栗縣等地都由正國會人士連任成功，正國會仍在全台握有極大優勢。'

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民進黨縣市黨部主委改選結果晚間出爐，最受矚目的台北市由前主委黃承國等英系重量級人士力挺的現任市議員張茂楠勝出，擊退由綠色友誼、正國會、湧言會、民主活水等支持的顏聖冠。

派系人士表示，這樣的結果並不意外，因為雖然各派系聯合起來的黨員票約有1萬張選票，是有與英系抗衡的實力，不過正國會議員林世宗和綠色友誼關係惡劣，另名正國會議員許家蓓則和英系友好，英系一如預期憑正國會內部矛盾奪下北市黨部主委。

黨內人士表示，年底首都市長選舉人選仍不明朗，英系力挺陳時中參選，在英系執掌的北市黨部運作下，即使疫情仍在延燒，可能性仍更提高。

新北市部分，正國會立委余天在已登記情況下退選，故選票上仍有其欄位，雖然最後由湧言會何博文「類同額競選」連任成功，替湧言會守下重要一席。然而何博文獲得1萬310票，余天即使退選仍有7744票，顯見湧言會在新北基層並不穩固，且與正國會是否有利益交換說，仍讓基層有所不滿。

高雄市部分，在現任主委、湧言會趙天麟棄選的狀況下，代表菊系的立委許智傑胞弟許智善同額競選獲勝，地方人士說，這樣的結果代表菊系勢力在前市長、監察院長陳菊離開高雄後底氣仍足，若陳其邁於年底順利連任市長成功，2026年的市長選舉，包含菊系賴瑞隆、邱志偉等人都有機會問鼎。

桃園市黨部主委同額競選，毫無懸念由已擔任兩屆主委的現任主委張火爐交棒給女兒張丞儀，張丞儀年僅29歲，成為創黨以來全國最年輕的地方主委，另張家是新潮流要角，更是桃園市長鄭文燦的班底，桃園由鄭文燦與新系佔優勢的趨勢沒有改變。

另台中市則由正國會李天生同額連任，台南市也由潘新傳同額連任，正國會在台中、黃偉哲系統的「市長派」在台南勢力仍牢固。

嘉義市部分，綠色友誼的現任主委黃露慧擊敗英系立委王美惠的顧問黃敏修，確定連任成功。

大新竹部份，新竹市由市長林智堅子弟兵陳建名連任成功；竹縣則由前縣長鄭永金之子、前總統府總統辦公室參議鄭朝方當選；連江縣部份則由現任主委李問當選續任。


基隆市部分，正國會現任主委蘇仁和對上英系的前主委張錦煌，蘇仁和順利勝出；宜蘭縣部分，正國會現任主委陳俊宇連任成功，險勝英系支持的前主委黃建財；苗栗縣部分，正國會現任主委李貴富對決前苗栗縣議員陳春暖，由李貴富勝出；彰化縣部份，正國會的縣議員許書維敗給綠色友誼中評委楊富鈞。

黨內人士表示，雖然與正國會友好的金門縣現任主委許建全敗選，不敵金門小英之友會長蔡其雍，正國會還另外丟掉彰化縣，但正國會整體來看仍持續保持上次（2020年）黨部主委改選的優勢，拿下5席可說守得漂亮；另英系也依舊握有首都這個重大的灘頭堡，對於未來市長選舉佈局，甚至是2024總統大選都至關重要。

該人士也說，由立委何志偉家族領導的「綠色友誼連線」拿下3席；新潮流系則擁有包括高雄市及屏東縣兩個綠營票倉，整體來說改選結果並無太大意外。

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