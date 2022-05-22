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一圖看天氣！未來一週鋒面報到　全台雨勢「這幾天」最劇

▲未來一週鋒面會在台灣附近徘徊，因此水氣偏多，容易下雨，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，並要注意局部大雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。(示意圖／柳榮俊攝2021.9.12)
▲未來一週鋒面會在台灣附近徘徊，因此水氣偏多，容易下雨，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，並要注意局部大雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨。(示意圖／柳榮俊攝2021.9.12)

編輯中心/綜合報導

2022-05-22 22:35:462022-05-22 22:40:18

中央氣象局今天（22日）指出，未來一週鋒面會在台灣附近徘徊，因此水氣偏多，容易下雨，西半部及東北部有短暫陣雨或雷雨，並要注意局部大雨，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨，另外降雨時氣溫下降，各地低溫約22度，預計在周末時天氣才會回穩。

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▲中央氣象局表示，未來一週因鋒面滯留，週二起至週五全台受鋒面影響最劇。（圖／中央氣象局）
▲中央氣象局表示，未來一週因鋒面徘徊，週二起至週五全台受鋒面影響最劇。（圖／中央氣象局）
氣象局分析指出，明天（23日）鋒面位於台灣北部海面，並逐漸接近台灣，因此各地水氣較多，北部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區則沒有大範圍、長時間下雨，不過南部、中部山區午後要注意局部短暫雷陣雨。

晚間鋒面抵達台灣後，北部降雨頻率會再增加，下週二到週五（5/24-5/27）受鋒面影響最大，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨，直到週六、日（5/28、5/29）鋒面將會北移，但環境水氣尚未明顯減少，中南部天氣依然不穩定，偶爾還是有旺盛的對流，天氣為短暫陣雨或雷雨，其他地區則有緩和的趨勢，劇烈天氣發生的機率降低。

另外，各地低溫約在22度上下，北台灣白天高溫可達28度，中南部29至31度，花東地區27至29度，降雨時間若長一些，高溫便會下降2至3度，總體而言，下雨時會感受較為舒適，但無雨時則潮濕悶熱。（編輯：陳苾暐）

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