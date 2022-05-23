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快找找！今年1-2月期統一發票千萬大獎　還有3人未領獎

▲今（111）年1-2月期統一發票已在3月25日開獎，但1000萬元特別獎還有3位中獎人未現身領獎，200萬元特獎也有4人還沒兌領獎金。（圖／NOWnews影像中心）
▲今（111）年1-2月期統一發票已在3月25日開獎，但1000萬元特別獎還有3位中獎人未現身領獎，200萬元特獎也有4人還沒兌領獎金。（圖／NOWnews影像中心）

記者顏真真／台北報導

2022-05-23 10:32:17

今（2022）年3-4月期統一發票將於5月25日開獎，不過，根據財政部統計，1-2月期統一發票新台幣1000萬元特別獎還有3位中獎人未現身領獎，200萬元特獎也還有4人未兌獎。由於領獎期限至7月5日，趕快找出家中還未對獎的當期發票，也許你就是那位中獎幸運兒。

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今年1-2月期統一發票已在3月25日開獎，特別獎1000萬元的中獎號碼為「18927486」，特獎200萬元的中獎號碼為「82050976」，頭獎20萬元3組中獎號碼分別為「46596321」、「75704516」、「48632657」。根據財政部公布的中獎清冊，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定發票，有11張發票中了1000萬元特別獎，12張中了200萬元特獎。

不過，財政部表示，至今1000萬元特別獎還有3張中獎發票未兌獎，包括在高雄市前鎮區鎮忠勤路MLD台鋁生活商場消費76元買食品、在高雄市三民區大豐二路7-11花139買食品及在高雄市岡山區柳橋西路藍衣坊消費7616元。
 
同樣，200萬元特獎也還有4張中獎發票未領獎，包括在Apple的App Store花273元買第三方應用程式，還有在台南市安平區建平路7-11消費125元、在台南市安南區安昌街7-11買65元的菸品及在屏東縣潮州鎮新生路屏東潮州阿倫燒冷冰消費110元。另外，今年1-2月期雲端發票專屬百萬元獎，開出30張中獎發票，至今也還有5張還沒來獎金。

財政部也提醒，今年1-2月期統一發票中獎領獎期限至7月5日，中獎人應於該期間內到指定兌獎據點領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
 

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