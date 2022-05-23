快找找！今年1-2月期統一發票千萬大獎　還有3人未領獎

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不過，財政部表示，至今1000萬元特別獎還有3張中獎發票未兌獎，包括在高雄市前鎮區鎮忠勤路MLD台鋁生活商場消費76元買食品、在高雄市三民區大豐二路7-11花139買食品及在高雄市岡山區柳橋西路藍衣坊消費7616元。
同樣，200萬元特獎也還有4張中獎發票未領獎，包括在Apple的App Store花273元買第三方應用程式，還有在台南市安平區建平路7-11消費125元、在台南市安南區安昌街7-11買65元的菸品及在屏東縣潮州鎮新生路屏東潮州阿倫燒冷冰消費110元。另外，今年1-2月期雲端發票專屬百萬元獎，開出30張中獎發票，至今也還有5張還沒來獎金。
財政部也提醒，今年1-2月期統一發票中獎領獎期限至7月5日，中獎人應於該期間內到指定兌獎據點領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。
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