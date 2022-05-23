林更新妙喻譚松韻像隻貓　外灘浪漫吻戲動心了

現正熱播的優質職場劇《請叫我總監》，男主角林更新與女主角譚松韻被不少影評與媒體讚「投胎式選角」，無法再有替代的與角色劃上等號，尤其林更新飾演的總裁陸既明，事業從大起到大落的心境轉折，更是獲得海量盛讚，日前林更新接受LiTV專訪，面對粉絲對飾演的陸既明從憤怒到疼惜，來肯定林更新的演技，熬到大家「回心轉意」，現在紛紛搶著要當他秘書了！

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▲《請叫我總監》播出收視與話題都是冠軍王！（圖／LiTV、林更新工作室提供）

▲林更新（左）與譚松韻CP組合超登對。（圖／LiTV、林更新工作室提供）

一連兩部關於職場的作品，《我的砍價女王》與《請叫我總監》都是飾演總裁，但林更新卻將人物演到有骨、有血、有故事，無疑都是最佳代表作！在《請叫我總監》裡，一段後期歷經事業失敗與父喪雙重打擊，看到父親生前對自己新聞報導，逐一寫下註解而哭崩的戲碼，林更新更是讓觀眾揪到哭成淚海，成功抓住觀眾的不只是眼球，就連心也被勾住！

聊到拍戲過程，林更新將功勞獻給劇組與所有演員，也大讚吳謹言與譚松韻兩位女主角的敬業與好相處，「謹言與松韻都是很棒的演員，謹言是屬於比較開朗有活力的個性，而松韻讓我感覺她很像貓、很可愛！我們私下都打成一片，沒什麼距離，跟著劇組討論角色要怎麼做更好，也會在過程中互相逗趣的調侃對方，相處下來還真有點像哥兒們！」

▲林更新形容譚松韻私下很像可愛的貓！（圖／LiTV、林更新工作室提供）

《請叫我總監》裡也有粉紅泡泡的浪漫鋪陳，但特別的是，打破全劇充斥談情說愛，讓粉絲更在意的，是林更新與譚松韻戲裡職場的互動，當高高在上的自負總裁跌落谷底，與被看輕的小秘書躍升獨當一面的主管時，兩人階級與心境上產生的化學反應，在互助、互信下繼而帶出的情愫，無疑增添戲劇的張力與說服力！

日前公布的預告裡，其中一幕林更新跟譚松韻在外灘看夜景，認定彼此對方心意的吻戲，無不讓大家讚劇組安排的恰到好處！聊到這場戲，林更新也坦言浪漫，「晚上的外灘夜景非常漂亮，燈光下十分有氛圍，我跟松韻在拍那場戲時，都被拉到當時的情境去了，我們拍得順利又唯美，非常感謝劇組的用心！」，而說到小秘書寧檬，林更新也對此角做了註腳：「寧檬這樣上進，是個對生活很有態度，有了目標就會努力去完成的女孩，這樣的優點，應該是很多人男生會心動的類型吧！」。

▲林更新出演《請叫我總監》大成功，登上人氣最火寶座！（圖／LiTV、林更新工作室提供）