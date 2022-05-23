林更新妙喻譚松韻像隻貓　外灘浪漫吻戲動心了

我是廣告 請繼續往下閱讀
聊到拍戲過程，林更新將功勞獻給劇組與所有演員，也大讚吳謹言與譚松韻兩位女主角的敬業與好相處，「謹言與松韻都是很棒的演員，謹言是屬於比較開朗有活力的個性，而松韻讓我感覺她很像貓、很可愛！我們私下都打成一片，沒什麼距離，跟著劇組討論角色要怎麼做更好，也會在過程中互相逗趣的調侃對方，相處下來還真有點像哥兒們！」
《請叫我總監》裡也有粉紅泡泡的浪漫鋪陳，但特別的是，打破全劇充斥談情說愛，讓粉絲更在意的，是林更新與譚松韻戲裡職場的互動，當高高在上的自負總裁跌落谷底，與被看輕的小秘書躍升獨當一面的主管時，兩人階級與心境上產生的化學反應，在互助、互信下繼而帶出的情愫，無疑增添戲劇的張力與說服力！
日前公布的預告裡，其中一幕林更新跟譚松韻在外灘看夜景，認定彼此對方心意的吻戲，無不讓大家讚劇組安排的恰到好處！聊到這場戲，林更新也坦言浪漫，「晚上的外灘夜景非常漂亮，燈光下十分有氛圍，我跟松韻在拍那場戲時，都被拉到當時的情境去了，我們拍得順利又唯美，非常感謝劇組的用心！」，而說到小秘書寧檬，林更新也對此角做了註腳：「寧檬這樣上進，是個對生活很有態度，有了目標就會努力去完成的女孩，這樣的優點，應該是很多人男生會心動的類型吧！」。
因疫情影響，林更新最近工作外，幾乎都待在家正向防疫，日前微博上傳了幾張自己的拿手菜，讓粉絲紛紛喊想品嘗！早被不少藝人好友認證廚藝了得的他，家常菜裡有著不少細膩體貼，林更新對LiTV說，拿手菜都是些家常菜，例如燉肉、炒蝦或煮魚等，主要以吃的健康為重，「在我看來，做飯是一種生活樂趣！我很樂意做飯，例如有空，我就會研究些新菜色，無拘無束悠閒在家，就是讓我工作緊繃之餘最放鬆的模式！」