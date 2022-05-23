鋒面接近徘徊！各地水氣多 「梅雨」連下4天週末才趨緩
中央氣象局表示，今（23）日白天鋒面接近，北部及東半部地區及金門、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖為多雲，午後南部地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，清晨東北部地區亦有局部較大雨勢發生的機率，晚起隨著鋒面由北往南越來越接近本島，全台各地降雨逐漸增加，西半部、東北部地區及馬祖有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨。
氣象局指出，今晨中南部地區有低雲或局部霧影響能見度，夜晚清晨各地低溫22至24度，白天高溫北部及東半部為27、28度，中南部為29、30度。
氣象局表示，本週天氣整體來說，因鋒面徘徊，水氣偏多，比較容易下雨，但並非數日大雨狂炸沒有半點停歇，比較像是天氣不穩偶爾一陣雨來又雨停，而這天氣將持續一週左右；週二至週五(24日至27日)鋒面由北往南在附近移動，連續數日水氣都偏多，天氣較不穩定，其中並可能有中小尺度的對流發展，造成較強降雨，加上暖濕西南風帶來的水氣，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。
氣象局預估，週六、下週日(28日、29日)鋒面又會北移至北部海面，中南部地區仍有短暫陣雨或雷雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。而氣溫部分，本週沒有顯著冷空氣南下，氣溫變化不大，各地低溫普遍在22度以上。北台灣白天高溫可達28℃，中南部29至31℃，花東地區27至29℃，整體而言，是下雨稍微舒適，無雨時潮濕悶熱的感受。（編輯：林莞茜）